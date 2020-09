Ao menos 5 autoridades que compareceram à posse de Fux contraíram covid-19

Ao menos cinco autoridades que compareceram à solenidade que marcou o início da presidência do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal (STF) contraíram o novo coronavírus. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi, informaram que testaram positivo para covid-19.

Maia afirmou ao Estadão/Broadcast estar bem, sem sintomas mais graves da doença.

Segundo a assessoria do TST, Maria Cristina “apresenta bom estado de saúde, com sintomas leves da doença e deve permanecer hospitalizada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, até alta médica”. Durante o período de afastamento, a presidência do TST será exercida pelo vice-presidente do Tribunal, ministro Vieira de Mello Filho.

Fux tomou posse na última quinta-feira (10), em uma cerimônia enxuta, com cerca de 50 convidados, por causa das restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Na lista de autoridades que acompanharam pessoalmente a solenidade estavam Maia, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), além de integrantes do Supremo.

Também presentes à cerimônia da semana passada, os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro testaram positivo para covid-19. Salomão e Saldanha passam bem e têm participado de sessões de julgamentos.

Na última segunda-feira (14), a assessoria do STF informou que Fux foi diagnosticado com o novo coronavírus. Segundo o tribunal, o ministro buscou atendimento médico, no Rio, após apresentar aumento de temperatura corporal e o resultado do teste para covid-19 deu positivo.

“A suspeita é de que ele possa ter contraído o novo coronavírus em almoço de confraternização familiar no sábado”, disse o STF, em nota. Ainda de acordo com o STF, Fux “passa bem” e ficará em isolamento pelos próximos dez dias. O ministro presidiu a sessão do STF desta quarta-feira.

O presidente da OAB, Felipe de Santa Cruz, e o ministro do STJ Marco Aurélio Bellizze ainda aguardam o resultado dos seus exames.

O Estadão questionou oficialmente o STF sobre quantos servidores já foram infectados pelo novo coronavírus e quais os procedimentos adotados pelo tribunal em relação àqueles que atuaram na posse de Fux, mas ainda aguarda resposta.

Linha sucessória. Entre as maiores lideranças políticas do País, Rodrigo Maia era o único que ainda não tinha sido contaminado. Bolsonaro e Alcolumbre já haviam contraído a doença antes da posse de Fux.