Aras está com covid-19

O procurador-geral da República, Augusto Aras, foi diagnosticado com covid-19. O resultado positivo do exame saiu nesta quinta-feira, 17. Segundo a assessoria de imprensa do Ministério Público Federal, ele está bem e vai seguir despachando remotamente enquanto cumpre o isolamento.

O chefe do MPF é a sexta autoridade que compareceu à solenidade de posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) a contrair a doença. Além dele e do próprio Fux, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão e Antonio Saldanha Palheiro e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Maria Cristina Peduzzi testaram positivo para covid-19.

Mais cedo, o Supremo informou que estuda procedimentos para reforçar os protocolos de segurança em suas instalações.

“Ainda que esteja segura quanto às medidas de precaução adotadas dentro de suas instalações, a Corte Suprema brasileira estuda novos procedimentos para tornar ainda mais segura a presença de servidores e visitantes do STF”, diz um trecho da nota divulgada pelo Tribunal.