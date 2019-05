Vídeo confunde liminar envolvendo advogado de Adélio Bispo e alimenta teoria falsa

Um vídeo publicado no Facebook erra ao afirmar que Adélio Bispo de Oliveira, acusado de esfaquear Jair Bolsonaro, está protegido por uma liminar judicial que proíbe a Polícia Federal de analisar seus objetos eletrônicos pessoais, como celulares e notebooks. A informação é falsa. A liminar se refere ao bens do advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior, defensor do réu.

Uma das postagens foi feita há duas semanas e, até o momento, soma 118 mil visualizações e mais de 12 mil compartilhamentos. O vídeo também foi encaminhado pelo WhatsApp ao Estadão Verifica.

Em nota, a Polícia Federal informou que todo o material apreendido com Adélio Bispo já foi analisado e que não há liminar proibindo os trabalhos dos investigadores. A corporação disse que só há decisão judicial relativa ao escritório de advocacia de Zanone Oliveira, defensor de Adélio.

No dia 21 de dezembro, a PF realizou uma ação de busca e apreensão no escritório de Oliveira. No início de março, o desembargador Néviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), proibiu a análise dos materiais apreendidos com base no argumento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil de violação ao sigilo funcional.

Documento Liminar suspende análise de material de advogado PDF

A Advocacia-Geral da União (AGU) recorreu da decisão, mas o recurso ainda não foi analisado. A AGU alega que a ação contra Zanone Oliveira não pretendeu quebrar o sigilo profissional, mas identificar os possíveis responsáveis por arcar com as despesas da defesa de Adélio.

“Negar a produção da prova requerida esvazia a conclusão das investigações em curso, bem como, ainda que de modo indireto, pode vir a colocar em risco a vida da autoridade máxima do país”, destacou a AGU.

Ao Estadão Verifica, o advogado Zanone Oliveira confirmou que não há nenhuma liminar proibindo a Polícia Federal de acessar aparelhos eletrônicos de Adélio.

