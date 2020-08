Posts tiram de contexto fala de jornalista da GloboNews sobre alta na aprovação de Bolsonaro

Um comentário feito pelo jornalista Octavio Guedes na emissora GloboNews tem sido tirado de contexto nas redes sociais. Postagens no Facebook alegam que ele teria chamado pobres de estúpidos. Mas, na verdade, Guedes parafraseou uma citação do consultor político James Carville, que atuou na campanha do ex-presidente americano Bill Clinton, ao opinar sobre a melhora na aprovação do presidente Jair Bolsonaro. “Se eu tivesse que fazer uma manchete sobre isso, faria: é o pobre, estúpido”, disse o jornalista.

A frase original de Carville, “é a economia, estúpido”, indicava que o foco de uma campanha eleitoral deveria ser o debate econômico. O comentarista da GloboNews substitui “economia” por “pobre” para afirmar que a população mais vulnerável está no centro da explicação sobre o porquê da aprovação ao governo federal ter aumentado durante a pandemia do novo coronavírus. Guedes cita o auxílio emergencial de R$ 600 concedido a trabalhadores informais como fator determinante para a mudança na opinião da população sobre a gestão de Bolsonaro.

O restante do comentário de Guedes deixa essa posição clara: “Se a gente tinha durante muito tempo o slogan criado pelo marqueteiro do Clinton “é a economia, estúpido”, aqui no Brasil, um País com um grande número de vulneráveis, “é a pobreza, estúpido”, “é o pobre, estúpido”, é isso que fez mudar o pêndulo”. Veja a fala completa aqui.

Em outras palavras, o “estúpido” da frase dita por Guedes se refere ao interlocutor (quem ouve a fala), e não aos pobres. O jornalista dá a entender que é óbvia a explicação sobre o aumento de popularidade de Bolsonaro.

No Twitter, Octavio comentou que estava recebendo ataques nas redes sociais por ter sua fala distorcida. “Roubaram a vírgula, sequestraram a referência e extorquiram o contexto. O pobre virou estúpido”, escreveu ele na segunda-feira, 17.

1- Estamos num país em que uma nova canalhice revoga a anterior. Explico: ia perder tempo escrevendo sobre os ataques que venho sofrendo desde sexta-feira, quando deturparam minha fala inspirada na célebre frase de James Carville, marqueteiro de Bill Clinton (+) — Octavio Guedes (@octavio_guedes) August 17, 2020

Pesquisa Datafolha divulgada em 14 de agosto indicou que 37% dos brasileiros consideram o governo Bolsonaro ótimo ou bom — a melhor avaliação desde o início do mandato. A tendência de retomada da popularidade foi confirmada em levantamento XP/Ipespe divulgado na segunda-feira, 17. Integrantes do alto escalão do Executivo ouvidos pelo Estadão avaliam que o crescimento da aprovação se deve também a uma mudança de tom por parte do presidente.

