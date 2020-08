Bolsonaro tem melhor avaliação desde o início do mandato, diz pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro alcançou seu melhor índice de aprovação popular desde o início do mandato, apontou nesta quinta-feira, 13, uma pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha.

De acordo com o levantamento, 37% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ótima ou boa, ante os 32% registrados na pesquisa de junho.

Leia Também Mais Brasília, menos Brasil

Até então, os melhores índices de aprovação do presidente haviam sido registrados em abril e maio deste ano, quando atingiu 33% de popularidade.

A pesquisa também mostra que a rejeição ao presidente caiu 10 pontos porcentuais, em comparação com o levantamento anterior. Enquanto em junho, 44% dos entrevistados avaliaram o governo como ruim/péssimo, 34% o fizeram agora.

A melhora nos índices coincide com a mudança de postura do presidente, que protagonizava embates com outros Poderes, mas passou a moderar o discurso principalmente após a prisão de Fabrício Queiroz, em 18 de junho.

No Nordeste, única região do País que em que Bolsonaro perdeu no segundo turno de 2018, a rejeição ao presidente caiu 12 pontos porcentuais – de 52% para 35%. É para a região que o presidente direciona agendas com verniz eleitoral. Ele pretende concorrer em 2022 e tem aproveitado a agenda positiva do auxílio emergencial de R$ 600 à população carente durante a pandemia.

O levantamento do Datafolha foi realizado via telefone com 2.065 pessoas entre os dias 11 e 12. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.