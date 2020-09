Postagem falsamente atribuída a juiz é usada para atacar Jean Wyllys

Um boato antigo que diz que o ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) teria pagado R$ 50 mil ao advogado de Adélio Bispo, preso por dar uma facada no então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, voltou a viralizar nas redes sociais. Uma postagem com esta alegação falsa foi visualizada 29,7 mil vezes nas últimas 24h no Instagram.

O boato inventa que o Ministério Público Federal (MPF) teria identificado o suposto repasse de Jean Wyllys ao advogado de Adélio. O Estadão Verifica já checou este conteúdo em 2019. Na época, o Ministério Público Federal em Minas Gerais, responsável pela investigação na época, afirmou que “a acusação é improcedente”. O advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior, responsável pelo caso de Adélio, também negou ter recebido qualquer quantia do ex-parlamentar.

Este conteúdo foi resgatado nas redes sociais com cara nova. Desta vez, ele foi publicado de forma a passar a impressão de que o juiz federal Marcelo Bretas, responsável pelos casos da Lava Jato no Rio de Janeiro, teria compartilhado a peça de desinformação.

Não encontramos a publicação no Instagram oficial de Bretas. Além disso, o boato contém um erro que permite concluir se tratar de montagem. A palavra que deveria constar acima da postagem deveria ser “mcbretas”, nome de usuário que o juiz federal utiliza também no Twitter. Em vez disso, aparece “Marcelo Bretas”, nome que aparece somente quando se abre a página do perfil do usuário.

Não é a primeira vez que a figura do juiz federal é usada em peças de desinformação. Em junho, viralizou uma montagem que creditava a ele ataques a medidas de combate à pandemia de covid-19 e defesa do medicamento hidroxicloroquina, sem evidência científica.

