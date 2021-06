Na CPI, Osmar Terra faz alegações enganosas ao tentar justificar postura negacionista

O deputado federal Osmar Terra (MDB-RS), apontado como “padrinho” do chamado “gabinete paralelo” do Ministério da Saúde, depõe nesta terça-feira à CPI da Covid no Senado. Ele distorceu dados sobre a covid-19 na China e no Amazonas; e fez a alegação falsa de que nenhuma pandemia anterior teve vacinação. Leia a checagem do Estadão Verifica, que será atualizada ao longo do dia.

Pandemia na China

O que Osmar Terra disse: que em fevereiro e em março de 2020, os “dados concretos” que existiam sobre a pandemia de covid-19 eram da China, que naquela época já tinha controlado o surto. Ele acrescentou que isso fez com que se fizessem previsões otimistas, e citou o médico Drauzio Varella como exemplo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Em 12 de março de 2020, a China declarou o fim do pico do surto do novo coronavírus, mas a situação em outros países era alarmante. Na ocasião, a Itália era a nação mais atingida na Europa, e chegou à máxima de 919 mortos no fim do mês.

Em 11 de março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a rápida expansão do coronavírus se configurava como pandemia. Naquela ocasião, o número de países atingidos pela doença havia triplicado.

Mesmo que março tenha registrado queda nos casos de covid-19 na China, o país continuou a adotar medidas de restrição. O fim do isolamento em Wuhan, primeiro epicentro da pandemia, ocorreu no início de abril. Até o momento, são 4.846 mortes contabilizadas na China.

O ex-ministro omitiu fatos ao mencionar uma “previsão otimista” de Drauzio Varella. O médico disse, em janeiro de 2020 (e não em março), que a maioria das pessoas que pegassem a covid-19 teriam sintomas parecidos com os de uma “gripezinha”. Naquela ocasião, a OMS ainda não havia declarado situação emergencial e as informações sobre o vírus eram limitadas. O que Osmar Terra não disse é que Drauzio mudou de opinião ao receber informações novas sobre a gravidade da crise, e que desde então alerta seu público sobre o alto risco que o vírus traz.

Produção de vacinas em outras pandemias

O que Osmar Terra disse: que passou por cinco pandemias em seu período de vida, e que “nenhuma delas teve vacina desenvolvida a tempo”. Ele citou gripe asiática, gripe Hong Kong, gripe russa, H1N1 e covid-19. Ele também disse que a vacina do H1N1 foi desenvolvida seis meses depois do fim da pandemia.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A vacina contra a chamada gripe suína (ou H1N1) ficou pronta antes do final da pandemia e ajudou a reduzir as hospitalizações e mortes pela doença em 2009 e 2010.

Os primeiros casos de gripe suína foram identificados em um distrito do México em 18 de março de 2009, de acordo com uma linha do tempo publicada pela revista científica Nature. A pandemia seria oficialmente declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de junho daquele ano. Em 15 de setembro, o FDA dos Estados Unidos aprovou o uso das primeiras quatro vacinas contra a doença, e, em novembro de 2009, mais de 65 milhões de pessoas já haviam sido imunizadas no mundo. De acordo com reportagem da BBC, o número de casos havia diminuído naquela altura, mas a ferramenta foi importante para controlar a pandemia em 2010 e evitar o impacto da segunda e da terceira onda.

A vacinação contra H1N1 no Brasil ocorreu a partir de março de 2010. Reportagem do G1, com base em dados do Ministério da Saúde, mostrou que a campanha reduziu o número de internações e mortes pela doença. Apenas em 10 de agosto de 2010 a emergência global foi encerrada pela OMS — portanto, o imunizante foi desenvolvido “a tempo” e aplicado no Brasil antes do término da pandemia.

É verdade que o deputado Osmar Terra, que nasceu em 1950, testemunhou as cinco pandemias citadas em seu período de vida (veja abaixo a lista com as datas informadas em documento da OPAS). Uma informação importante, no entanto, é que as quatro pandemias anteriores foram causadas pelo vírus influenza, enquanto a covid-19 é causada por um coronavírus, o Sars-Cov-2. Desde o início da pandemia, no ano passado, especialistas apontam que o agente traz mais riscos do que a gripe.

Pandemia de Gripe Asiática (H2N2): 1957

Pandemia de Gripe de Hong Kong (H3N2): 1968

Pandemia de Gripe Russa (H1N1): 1977

Pandemia de Gripe Suína (H1N1): 2009

Pandemia de Covid-19 (Sars-Cov-2): 2019

Documento Pandemias de influenza – OPAS PDF

Surtos de covid-19 no Amazonas

O que Osmar Terra disse: que, após uma primeira onda de contaminações, que durou até abril, o Amazonas ficou “praticamente sem surto nenhum” até dezembro, quando surgiu uma nova cepa do Sars-CoV-2.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas mostram que os casos de covid-19 começaram a subir de forma acelerada em abril e chegaram a um pico no fim de maio, quando foram registradas 11.758 infecções na semana do dia 24. Depois disso, o número de diagnósticos positivos diminuiu, mas continuou em um patamar muito alto, acima de 3 mil casos por semana.

A transmissão do coronavírus voltou a se acelerar no Amazonas em dezembro. De fato, um estudo da Fiocruz Amazônia identificou uma nova cepa que surgiu nessa época — no entanto, atribuir a alta no número de doentes somente a esse fator é enganoso. O pesquisador Felipe Naveca, responsável pelo estudo que identificou a variante, disse que a situação era “multifatorial”. “A gente tem o início da temporada de vírus respiratórios no Amazonas, que historicamente acontece de meados de novembro em diante, o que a gente chama de inverno amazônico, quando outros vírus respiratórios, como o influenza, também aumentam”, comentou ele, em janeiro. “Então, a gente tem essa situação sazonal, a variante e a diminuição do distanciamento social. Pode ser que haja sim uma contribuição dessa variante, mas a gente ainda não tem certeza.”

Previsão do Imperial College

O que Osmar Terra disse: que a “previsão apocalíptica” do Imperial College de Londres era de que iriam morrer 40 milhões. E que eles sugeriram trancar todo mundo em casa por 18 meses até encontrar a vacina.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. O número citado por Osmar Terra corresponde a uma previsão do Imperial College, publicada em março de 2020, caso nenhuma medida de combate ao surto de coronavírus fosse tomada. Como explica uma reportagem do Estadão, a análise empregou quatro cenários de enfrentamento à pandemia: a ação zero, em que nenhuma providência seria tomada para frear a disseminação do vírus; mitigação com distanciamento social leve, com regras pouco rígidas de isolamento; mitigação com uma maior atenção ao distanciamento de idosos; e um cenário de supressão, no qual um distanciamento social intensivo em larga escala promoveria uma redução de 75% nas taxas de contato interpessoal.

Documento Análise Imperial College PDF

A análise aponta que medidas de mitigação poderiam salvar 20 milhões de vidas. Já as medidas de supressão evitariam ao menos 38 milhões de mortes, mas a estratégia teria que ser mantida, com breves interrupções, até a disponibilidade de vacinas e tratamento eficazes.

Os próprios autores ressaltam que o estudo não considera os cálculos de impactos sociais e econômicos das estratégias de combate à pandemia. Eles reconhecem, inclusive, que a medida poderia ter impacto maior sobre as populações de baixa renda.

Segundo o relatório, a análise não tinham o caráter de determinar qual seria o cenário futuro mais plausível da pandemia, mas apenas fornecer previsões estatísticas. O cenário, destacam os autores, seria determinado pelas ações tomadas pelos governos e países.

Decisão do STF sobre combate à pandemia

O que Osmar Terra disse: que o Supremo Tribunal Federal (STF) “limitou o poder do presidente de interferir” nas decisões relacionadas à pandemia.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Como o Estadão Verifica já mostrou, o STF não tirou o poder da Presidência nem transferiu a responsabilidade de combate à pandemia para Estados e municípios. O que o tribunal afirmou é que há competência concorrente dos entes federativos em questões de saúde pública — ou seja, todos têm responsabilidade sobre o tema. A decisão não exime o Executivo de realizar ações de proteção da população.