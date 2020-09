Manuela D’Ávila volta a ser alvo de boato que a liga a frase de John Lennon sobre ‘fim do cristianismo’

É falso que Manuela D’Ávila tenha dito que “o cristianismo vai desaparecer”. Uma postagem com a falsa citação ainda alega que ela teria dito ser “mais popular do que Jesus”, mas esta frase na verdade foi dita pelo ex-beatle John Lennon. A publicação checada pelo Estadão Verifica foi compartilhada mais de 4 mil vezes.

Esta é uma das frases mais conhecidas e polêmicas de Lennon. Ela foi feita em uma entrevista ao jornal inglês The Evening Standard, em 4 de março de 1966, durante o auge da Beatlemania, a idolatria pelo quarteto de Liverpool. A fala cruzou o Atlântico e causou uma forte reação de setores religiosos nos Estados Unidos, onde algumas cidades registraram fogueiras de revistas com entrevistas e discos dos Beatles. Responsável pela entrevista, a jornalista Maureen Cleave comentou a história em artigo publicado em 2005 no jornal The Telegraph.

Em 2008, o jornal do Vaticano L’Osservatore Romano informou que a Igreja Católica perdoou John Lennon pela afirmação. “A declaração de John Lennon, que provocou tanta indignação nos Estados Unidos, depois de todos estes anos soa como uma bravata de um jovem proletário inglês às voltas com um sucesso inesperado”, disse o jornal.

Não é a primeira vez que este conteúdo circula nas redes sociais. Em 2018, o Projeto Comprova já havia feito checagem semelhante. À época, ela era candidata à vice-presidência na chapa com o Fernando Haddad (PT). A coligação divulgou uma nota na qual afirmava se tratar de fake news e que “tanto Manuela quanto Haddad respeitam todas as religiões e crenças e continuarão defendendo a liberdade de expressão e de culto”.

O boato foi resgatado no momento em que Manuela D’Ávila concorre à prefeitura de Porto Alegre pelo PCdoB. Ela também foi alvo de montagens que falsamente a mostravam com uma camiseta escrita “Jesus é travesti” e outra que ela teria dado ao cantor Caetano Veloso com ofensas ao presidente Jair Bolsonaro. Ambas foram desmentidas pelo Estadão Verifica.

