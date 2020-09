É montagem imagem de Caetano Veloso segurando camiseta com ofensa a Bolsonaro

É montagem uma foto que mostra o cantor Caetano Veloso segurando uma camiseta com ofensa ao presidente Jair Bolsonaro. Na imagem original, a camisa continha uma menção à investigação sobre um suposto esquema de rachadinhas no gabinete do filho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). A peça foi presente da ex-deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB-RS), candidata a prefeita de Porto Alegre, que também aparece na foto. Este conteúdo foi compartilhado 3,3 mil vezes no Facebook.

“Presidente louco, podemos lhe defecar hoje?”, lê-se na imagem alterada digitalmente. A montagem tem sido compartilhada com um apelo para “boicotar o show” do cantor.

O mecanismo de busca reversa de imagens do Google permite localizar outras vezes em que fotos iguais ou muito semelhantes foram publicadas anteriormente. Assim, foi possível identificar que Manuela D’Ávila postou a foto em seu Facebook no dia 8 de fevereiro de 2019.

A camiseta originalmente dizia “Orange is the new Queiroz” (“Laranja é o novo Queiroz”, em tradução livre). Ela faz paródia com o nome da série “Orange is the new black” (“Laranja é o novo preto”) para fazer referência à investigação de suposto esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).

Investigação das rachadinhas

O filho mais velho do presidente é alvo de inquérito do Ministério Público do Rio de Janeiro que apura se ele teria montado esquema de lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato na Alerj. Segundo a Promotoria, Flávio teria se beneficiado da “rachadinha”, prática que reverte parte dos salários dos funcionários do gabinete em benefício pessoal do deputado.

Fabricio Queiroz é apontado pelos promotores como peça central do esquema. Documentos obtidos por meio da quebra de sigilo de sua conta bancária mostram repasses a Flávio e também à primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O MP já terminou a investigação e encaminhou os resultados para o Procurador-Geral do Estado. Agora o órgão deve apresentar denúncia contra o senador ou arquivar o caso.

Este conteúdo foi checado pela Agência Lupa e pelo site português Observador.

