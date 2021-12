É falso que vídeo mostre Jair Bolsonaro pedindo ‘calma’ a Adélio Bispo

É falso que um vídeo mostre o presidente Jair Bolsonaro (PL) pedindo “calma, Adélio (Bispo)”, momentos antes de sofrer um atentado a faca. A gravação, feita momentos antes do ataque, em 2018, recebeu uma legenda falsa para sugerir que Bolsonaro teria ligação com o homem que o atacou e que o atentado seria encenação. O conteúdo do vídeo foi desmentido pela investigação da Polícia Federal (PF). Este conteúdo foi compartilhado ao menos 6,5 mil vezes no Facebook.

A Polícia Federal abriu dois inquéritos para apurar o atentado contra Bolsonaro. Ambos concluíram que Adélio Bispo agiu sozinho. O delegado Rodrigo Morais Fernandes descartou a participação de agremiações partidárias, facções criminosas, grupos terroristas ou mesmo paramilitares.

As investigações da PF também analisaram peças de desinformação sobre o ocorrido que circularam nas redes sociais. Uma delas foi exatamente o vídeo em que pessoas na multidão teriam dito “calma, Adélio”.

O vídeo foi submetido à perícia técnica da corporação. Os peritos concluíram que as falas devem ser consideradas “ininteligíveis” por causa do barulho de fundo. Apesar disso, afirmaram que outras palavras poderiam ser deduzidas dos trechos analisados, tais como “dele” ou a gíria “véio” (velho) em vez de “Adélio”.

A PF apurou as circunstâncias do vídeo para saber se Adélio Bispo poderia ter recebido apoio de terceiros na execução do atentado. Foram ouvidos militantes, apoiadores e seguranças do presidenciável presentes na ocasião que disseram ter interagido com ele. Afirmaram que Adélio chegou a se indispor com os seguranças, pois tentava “insistentemente” se aproximar de Bolsonaro.

A conclusão do inquérito é de que “a dinâmica naquele momento” foi diferente da descrita no vídeo. “Em nenhum momento foi dita a palavra ‘Adélio’, sendo que as falas direcionadas a Adélio Bispo de Oliveira foram feitas por apoiadores da segurança, visando conter o ímpeto deste em se aproximar do candidato, que causava tumulto generalizado.”

Confira abaixo o relatório final das investigações. O trecho referente a esta alegação começa na página 147.

Documento Inquérito PF Adélio PDF

O atentado a faca contra o presidente Bolsonaro e os inquéritos decorrentes são alvo de desinformação nas redes sociais. O Estadão Verifica já desmentiu um vídeo que acusava emissoras de televisão de pagar pela defesa de Adélio Bispo.

O delegado responsável pelo caso havia afirmado que a única lacuna deixada pelas investigações foi quanto à “dúvida razoável acerca do real interesse dos advogados” de Adélio. Para isso, foram feitas buscas no escritório de advocacia responsável pela defesa, mas uma decisão liminar de um desembargador do 1º Tribunal Regional Federal à época impediu a análise do material coletado.

A Segunda Seção do TRF-1, em Brasília, derrubou a decisão liminar em novembro. Com isso, o delegado responsável reabriu a investigação. Ele quer saber se alguém pagou honorários do advogado de Adélio ou se ele assumiu a defesa do esfaqueador do presidente pela visibilidade do caso.

