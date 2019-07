Imagem relaciona informações falsas com verdadeira contra candidatura de Freixo

Um gif circula nas redes sociais com informações falsas e desatualizadas contra a candidatura do deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) à Prefeitura do Rio de Janeiro. A imagem afirma falsamente que o deputado teria apoiado um suspeito de integrar milícias e, em seguida, cita um caso desatualizado sobre um ex-assessor e uma informação verdadeira sobre uma doação à campanha do psolista.

O suspeito citado pelo boato é o ex-candidato Rosemberg Alves do Nascimento, o Berg Nordestino, que tentou se eleger vereador pelo PSOL em 2012. Diferentemente do que é apontado no gif, Freixo não apoiou a candidatura de Berg Nordestino. Pelo contrário, após a revelação das suspeitas de que ele integrava milícias na zona oeste do Rio, o então deputado estadual anunciou a expulsão de Berg Nordestino do partido.

O caso provocou uma crise no PSOL, pois naquele mesmo ano Freixo disputava a Prefeitura do Rio com a bandeira de combate às milícias. Em setembro, o partido apresentou pedido de cassação do registro de candidatura de Berg Nordestino, em meio à campanha eleitoral, mas a solicitação foi negada pelo juiz eleitoral Murilo Kieling.

Ao fim das eleições, Berg Nordestino obteve 476 votos. Ele foi expulso do partido e já não consta na lista de filiados do PSOL no Rio de Janeiro, segundo a base do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota, o gabinete do deputado Marcelo Freixo informou que o parlamentar não apoiou a candidatura de Berg Nordestino. “Após a descoberta das relações de Berg, o próprio Freixo pediu a sua expulsão, o que foi feito imediatamente pelo PSOL.”

Em relação a fotos com Berg Nordestino, a assessoria de Freixo afirmou que “como todo candidato a prefeito, ele tirou fotos com diversos candidatos a vereador do partido, que nem sempre conhecia”. A nota prossegue: “Foto não significa apoio. Esse é o caso de Berg Nordestino. Freixo não o conhecia e não sabia das suas relações.”

O gif também cita um caso desatualizado de violência doméstica envolvendo um ex-assessor parlamentar de Freixo, Valdinei Medina Machado da Silva, o Dinei. A imagem afirma que ele foi condenado com base na Lei Maria da Penha por agredir a ex-mulher. O boato omite que o processo foi arquivado e Dinei, absolvido em recursos.

Dinei realmente foi condenado à pena de um mês e dez dias de prisão, em regime semiaberto, pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em julho de 2016. Ele recorreu da decisão em segunda instância, mas teve o primeiro recurso negado em julho de 2017 pela 2ª Câmara Criminal do Rio de Janeiro. Em novembro do mesmo ano, Dinei apresentou novo recurso contra decisão da segunda instância, e foi absolvido por falta de provas em novembro de 2017.

Em seu voto pela absolvição de Dinei, a desembargadora Monica Tolledo de Oliveira afirmou não ter encontrado provas suficientes de ameaças proferidas pelo ex-assessor parlamentar contra a ex-mulher.

O processo foi arquivado junho do ano passado. Em nota, o gabinete de Marcelo Freixo afirmou que Dinei foi afastado da equipe quando foi acusado no processo, ainda em 2016.

A informação verdadeira presente no gif diz respeito à doação de R$ 120 mil feita pela Victor Hugo Demolições à campanha de Freixo, em 2012. A empresa foi uma das que participaram, posteriormente, da remoção de moradores da Vila Autódromo, na zona oeste do Rio, para obras da Olimpíada.

A doação consta na prestação de contas apresentada por Freixo à Justiça Eleitoral como transferência eletrônica efetuada em 20 de setembro de 2012.

Procurado, o gabinete do deputado Marcelo Freixo respondeu que a campanha do parlamentar recebeu doação de três empresas, incluindo a Victor Hugo Ltda. “Depois o partido amadureceu o debate sobre financiamento de campanha e passou a não aceitar mais doações de empresas, tanto que em 2014 a campanha foi financiada somente por pessoas físicas. Além disso, a doação aconteceu antes da demolição da Vila Autódromo.”

“O mandato de Freixo e a Comissão de Direitos Humanos da Alerj atuaram na linha de frente da luta dos moradores de Vila Autódromo, denunciando as ilegalidades praticadas pela prefeitura e dando aos moradores a assistência necessária”, disse a nota.

