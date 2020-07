Imagem de flamingos em canal de Veneza é montagem de artista russa

É montagem a foto de milhares de flamingos nos canais de Veneza, na Itália. A imagem foi compartilhada no Facebook como se o fenômeno tivesse realmente ocorrido e fosse efeito da pandemia de covid-19 sobre a cidade turística. Na verdade, é uma produção artística da russa Kristina Makeeva. O Estadão Verifica decidiu checar este conteúdo após ele viralizar na rede social.

Uma postagem feita em 2 de maio foi compartilhada mais de 11,5 mil vezes. Ela dizia: “Chegada dos cisnes rosados em Veneza, coisa que não acontecia há muitos anos! A quarentena, sem gôndolas e outras embarcações, ofereceu esse esplendor de suavidade e de beleza, como se a mãe natureza viesse saudar o início de uma nova era, um novo jeito de coexistir.”

O mecanismo de busca reversa do Google identificou a imagem em checagens de agências internacionais como a portuguesa Polígrafo e a norte-americana Snopes. As duas identificaram que a autora da imagem é a artista russa Kristina Makeeva. A imagem pode ser encontrada em seu site e também em seu Instagram. A rede social tem vídeos de uma aglomeração dos pássaros em um lago do Quênia, para onde a artista viajou recentemente.

“Arte 2020: quando as pessoas ficam em casa, a cidade se enche com outros habitantes”, diz a legenda da publicação de 24 de abril. Em resposta a um seguidor, ela afirmou se tratar de uma montagem com fotografias.

Com a quarentena imposta, muitas cidades registraram animais passeando livres por áreas antes cheias de movimento humano. O impacto da pandemia na natureza, porém, acabou gerando desinformação e publicações desencontradas nas redes sociais. Um vídeo compartilhado no Facebook mostrava a praia de Botafogo com águas cristalinas; a legenda do post assumia que isso seria consequência do isolamento social, mas na verdade se tratava da conjunção de fenômenos naturais, como a mudança das marés.

Este boato também foi checado por Boatos.org, Agência Lupa e Fato ou Fake.

