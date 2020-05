‘Águas cristalinas’ na praia de Botafogo não têm relação com isolamento social

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra as águas da praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, aparentemente com maior nitidez. Ele é acompanhado por um comentário que relaciona o aspecto do mar com o período de isolamento social que a cidade vive desde 17 de março. Especialistas ouvidos pelo Estadão Verifica, porém, negam que a alteração na aparência da água tenha relação com a medida de combate ao novo coronavírus.

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), órgão ligado à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), disse por meio de nota que o aspecto claro da água da praia de Botafogo não tem correlação direta com o isolamento social. “Essa coloração é comum no outono, em função do período de seca a da menor incidência de chuva, associado às direções de ondulação e maré, que ocasionam maior troca de água nas praias localizadas no interior da Baía de Guanabara.”

A combinação de fatores naturais e humanos permite a ocorrência do fenômeno, explica o biólogo Mário Moscatelli. Segundo ele, a ocorrência da maré de lua nova ou lua cheia, associada com maré de ressaca possibilita a saída de grande volume de água comprometida da Baía de Guanabara e a entrada de água limpa vinda do oceano. “Eu não considero o isolamento e a quarentena relevantes neste fenômeno. Para ter esse efeito, tem que haver a troca de volumes muito grandes de água.”

Moscatelli destaca também que os rios Banana Podre e Berquó, que passam por Botafogo e deságuam na Baía de Guanabara, são contaminados com esgoto diariamente. Eles possuem comportas que, caso fechadas, poderiam se somar às condições naturais propícias ao fenômeno de maior nitidez da água. “Isso tudo fruto da falta de política de Estado voltada para a questão do saneamento que tem vitimado o Rio de Janeiro”, diz o biólogo. “Mais uma vez a natureza mostra que estamos perdendo.”

O Estadão Verifica utilizou a ferramenta de monitoramento de redes sociais CrowdTangle e encontrou compartilhamentos do vídeo desde 17 de maio. A publicação da página “Meu Bairro” se destacou com quase 220 mil visualizações. Não foi possível identificar a autora do vídeo nem a publicação original, motivo pelo qual não seria possível afirmar com precisão se a nitidez da água ocorreu por conta da convergência de fatores naturais necessárias.

O Inea vai realizar coleta para análise da qualidade da água essa semana e posteriormente comparar com os resultados de abril.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.