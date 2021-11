Bolsonaristas inventam até falso elogio de Lewis Hamilton para promover presidente

Não é verdade que Lewis Hamilton tenha elogiado o presidente Jair Bolsonaro em uma entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, como espalha uma postagem falsa no Twitter com mais de 1 mil compartilhamentos. O piloto inglês venceu o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 neste final de semana, em Interlagos.

Hamilton, na realidade, é um crítico do presidente brasileiro. Em 31 de maio deste ano, ele postou um vídeo no Instagram com protestos que pediam o impeachment de Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, com a legenda “Meu coração está com vocês, Brasil”. Engajado em questões sociais e ambientais, ele também lamentou as mortes causadas pela pandemia no Brasil e participou de uma campanha pela preservação da Amazônia no passado.

Não há qualquer registro de que Hamilton seja o autor da frase mostrada no post (“Sempre disputei corridas no Brasil e nunca vi o povo tão feliz quanto no governo Bolsonaro”). Uma busca avançada no Google por notícias no site do jornal The New York Times contendo os termos “Lewis Hamilton” e “Bolsonaro” não revela nenhum resultado do tipo. O Estadão Verifica também procurou essa frase em outras fontes, mas não a encontrou.

Além disso, o boato traz o detalhe adicional de que a declaração teria sido feita diante do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), possível adversário de Bolsonaro nas eleições presidenciais do ano que vem.

O The New York Times nem sequer publicou notícias sobre o GP do Brasil. A reportagem mais recente sobre F1 é de 29 de outubro e aborda os preparativos para a corrida de Miami, nos Estados Unidos, marcada para maio de 2022.

Essa não é a primeira vez que bolsonaristas atribuem frases falsas a esportistas e celebridades. Recentemente, o Estadão Verifica desmentiu um boato de que três jogadores de clubes europeus, incluindo Mohamed Salah, do Liverpool, teriam dedicado gols a Bolsonaro. Durante as Olimpíadas, outra história inventada foi a de que a ginasta Rebeca Andrade estaria usando o “Funk do Bolsonaro” como trilha sonora de suas apresentações.

Evite compartilhar esse tipo de conteúdo se não tiver certeza de sua veracidade. O Estadão preparou uma série de dicas para identificar boatos. Os leitores do blog também podem encaminhar sugestões de checagem pelo WhatsApp (11) 97683-7490.