Boato inventa que Salah e outros jogadores de times da Europa dedicaram gols a Bolsonaro

O roteiro — de ficção — é o mesmo: um famoso jogador de futebol estrangeiro atuando em alguma grande liga da Europa ouve falar sobre Jair Bolsonaro por um companheiro de equipe brasileiro e resolve “dedicar” um gol para o presidente, aproveitando ainda para criticar a cobertura da imprensa. Essa mesma história viralizou recentemente com o nome de três atletas diferentes: Mohamed Salah e Diogo Jota, do Liverpool, e Ciro Immobile, da Lazio. Mas tudo não passa de uma mentira persistente na internet.

Leia Também Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica

Não há registro de que nenhum desses atletas tenha feito qualquer declaração de apoio a Bolsonaro ou dedicado gols ao chefe do Executivo brasileiro. O post mais antigo é o de Diogo Jota, que circula desde 25 de setembro, quando o português marcou um dos gols do empate do Liverpool contra o Brentford pela Premier League, da Inglaterra. O boato alega que ele teria dito “É uma honra fazer um gol hoje, e quero dedicar ao presidente do Brasil Jair Bolsonaro, meu amigo Firmino fala muito sobre ele”, o que não é verdade.

Em 16 de outubro, quando Ciro Immobile marcou um dos gols da vitória da Lazio sobre a Internazionale, pelo Campeonato Italiano, a mensagem fake viralizou novamente, com alterações. “Essa vitória sobre a Inter foi muito importante, mas dedico também a vitória para o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ele sofre bastante pela a imprensa brasileira, meu amigo Felipe Anderson me falou sobre isso”. Mais uma vez, o boato não é baseado em nenhuma fonte confiável de informação.

A invenção mais recente envolve Mohamed Salah, um dos principais jogadores do Liverpool, que marcou três gols na goleada sobre o Manchester United, em 24 de outubro. “Firmino, Alisson e Fabinho me falam muito sobre ele. Para ele (Bolsonaro) todos os dias dar o sangue para ajudar uma nação que o odeia sem motivo nenhum, ele tem que ser muito forte mentalmente, e isso me inspira”. O egípcio não disse nada disso.

Sem registro

Para enganar os usuários do Facebook, as postagens alegam que as declarações teriam aparecido em um “jornal esportivo italiano” — jamais identificado — ou em uma “entrevista” após a partida. No caso de Salah, a fonte seria “Jorge Nicolas”, em uma aparente tentativa de atribuir a informação ao jornalista Jorge Nicola.

Essa é uma tática de desinformação comum, que consiste em usar informações vagas para dificultar a checagem do conteúdo. Não existem dados sobre o veículo de imprensa que supostamente publicou o conteúdo, nem a data de veiculação e menos ainda um link para a fonte original.

O Estadão Verifica procurou as três supostas declarações no Google, por meio de palavras-chave (1, 2, 3), e nas contas oficiais dos atletas — Salah, Immobile e Jota — além de notícias sobre as partidas. Nenhuma dessas pesquisas traz indícios de qualquer mensagem de apoio desses jogadores a Bolsonaro.

Em resposta à Lupa, o jornalista Jorge Nicola disse que nunca compartilhou a informação descrita na postagem sobre Salah. Os boatos sobre ele e Immobile também foram desmentidos pelo site Boatos.org.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.