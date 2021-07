Frase de prêmio Nobel de Economia com elogios ao Brasil é de 2014

Circula em grupos bolsonaristas uma montagem que coloca lado a lado posicionamentos da comentarista Miriam Leitão, da GloboNews, e de Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, como se fossem atuais. Na verdade, essa montagem foi postada inicialmente pelo perfil do Partido dos Trabalhadores, em 2014, para defender o governo de Dilma Rousseff.

A imagem traz uma fala de Leitão dizendo que “Brasil tem uma economia diversificada e complexa e está com vários problemas por erros de decisão, de gestão e de política econômica do governo”. Por outro lado, Krugman teria dito que “o Brasil saiu da crise mundial muito bem e não se justificam preocupações com a sua economia”.

A intenção das postagens é atacar a atuação profissional de Miriam Leitão. Ela é colocada como “pessimista”, ao passo que Paul Krugman é apresentado como “especialista”.

O Estadão Verifica buscou as frases no Google e identificou que as duas realmente foram ditas por essas pessoas. No entanto, são de março de 2014.

Leitão publicou sua opinião em sua coluna no jornal O Globo do dia 12 daquele mês: “Conversa inútil”. Na ocasião, ela comentava uma reunião do então ministro da Fazenda Guido Mantega com 21 empresários para “reduzir insatisfações” com a condução da economia. Miriam avaliava que ele “teria dificuldade” porque as grandes empresas estavam insatisfeitas com aumentos na carga tributária como um todo e com o aumento no preço da energia elétrica. Miriam ainda criticou o que considerava ser uma postura mais favorável a um pequeno grupo de ramos industriais em detrimento de outros.

Ela disse: “A economia é bem mais do que 21 famosos empresários. Vários deles têm livre trânsito no governo. O Brasil tem uma economia diversificada e complexa e está com vários problemas por erros de decisão, de gestão e de política econômica do governo. Tudo o que se consegue com uma conversa assim é ouvir os pedidos específicos de cada empresa.”

Já Krugman deu sua avaliação quase uma semana depois, no dia 18, em evento ao qual o Estadão teve acesso. Em sua visão à época, o Brasil teria deixado de “ser vulnerável”. Ele fazia um contraponto a avaliações de especialistas internacionais que colocavam o País num grupo de “países frágeis”.

“O Brasil tem um desempenho muito bom da economia, em meio à crise internacional”, falou Krugman. “Há maior confiança no País e de que a política fiscal será mais responsável.”

Enquanto Miriam Leitão se referia à confiança do empresariado nacional com os rumos do governo, Paul Krugman comentava a percepção internacional. Ele ainda citou a dívida externa e a possibilidade de o País ver enfraquecer as suas exportações de commodities por causa de uma possível desaceleração da economia chinesa na época.

Petistas publicaram a fala de Krugman

No mesmo dia da publicação da entrevista, a presidente Dilma Rousseff postou os comentários positivos de Krugman. “Enquanto os pessimistas de plantão tentam convencer a população de que o Brasil vive uma crise econômica de grandes proporções, quem entende mesmo do assunto diz outra coisa”, escreveu a presidente.

Na mesma época, a montagem comparando a fala de Krugman e de Leitão foi compartilhada pela página do Partido dos Trabalhadores (PT) e apoiadores de Dilma Rousseff.

Bolsonaristas resgatam a montagem

Essa é a montagem que volta a circular em 2021. Desta vez, páginas de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro espalham a peça sem citar o período a que se referem. Isso leva os seguidores a achar que os comentários são recentes e muitos fazem ataques à comentarista da Globo e à emissora.

A montagem foi alterada para incluir comentários pejorativos como “vigarista” direcionados a Miriam Leitão, alvo constante de campanhas de desinformação. Ela já foi falsamente acusada de ter assaltado um banco em São Paulo durante a ditadura militar, embora na época tivesse apenas 15 anos e morasse em Minas Gerais.

O Estadão Verifica também já mostrou que ela nunca recebeu pensão para anistiados da ditadura.

