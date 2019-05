Fotos antigas de manifestação em Vitória são atribuídas a ato pró-Bolsonaro de domingo

Duas imagens antigas de uma passeata em Vitória (ES) circulam nas redes sociais como se fossem do último ato a favor do governo, realizado no domingo, 26. Retiradas de contexto, as fotos atingiram mais de 22 mil compartilhamentos em quatro dias.

Acompanhadas de legendas em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e os projetos do Planalto, as imagens retratam a Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, tomada de manifestantes com bandeiras do Brasil e camisa verde e amarela.

Por meio de busca reversa de imagem, o Estadão Verifica checou que ambas as fotos se tratam de frames de um vídeo publicado no dia 22 de outubro de 2018 no Youtube, época das eleições presidenciais.

[VÍDEO NA ÍNTEGRA]

Em 21 de outubro do ano passado, um dia antes da publicação do vídeo, eleitores e simpatizantes de Bolsonaro realizaram diversas manifestações pela candidatura do então deputado em todo o País. Em Vitória, cerca de 25 mil pessoas compareceram às ruas, segundo estimativa da Polícia Militar.

Foto antiga. Outra imagem antiga relacionada ao ato do último domingo foi divulgada pelos perfis de Bolsonaro nas redes sociais. A foto destacava Maria Nina Rattes se locomovendo em um andador e amarrada à bandeira do Brasil. A cena, no entanto, era antiga e a idosa morreu no ano passado.

As informações foram confirmadas ao Estadão Verifica pela família de Rattes, que tratou a divulgação da foto pelo presidente como uma “homenagem”.

