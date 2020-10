É falso que Russomanno tenha votado contra Ficha Limpa

É falso que o deputado federal e candidato do partido Republicanos à Prefeitura de São Paulo Celso Russomanno tenha votado contra a aprovação da Lei da Ficha Limpa. Postagens com o boato circulam nas redes sociais. No Facebook, posts com a alegação falsa geraram 5,3 mil interações nos últimos três dias.

Leia Também Quem é Celso Russomanno? Conheça o candidato do Republicanos à Prefeitura de São Paulo

A legislação, que impede candidatos condenados por crimes de corrupção a concorrerem às eleições, foi aprovada na Câmara dos Deputados em maio de 2010. Russomanno, que era deputado federal pelo PP naquele ano, votou a favor. Dos 388 deputados que votaram, apenas um foi contra a proposta — Marcelo Melo (MDB-GO) disse que apertou o botão por engano.

No primeiro debate com os candidatos destas eleições à Prefeitura de São Paulo, Joice Hasselmann (PSL) também citou a informação falsa sobre o adversário. Após o debate, em 1º de outubro, o boato voltou a circular.

A Ficha Limpa foi sancionada em 2010, mas só passou a valer a partir das eleições de 2012 por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O projeto recebeu apoio de mais de 1,3 milhão de assinaturas em todo o País. A lei impede a candidatura a cargos políticos eletivos de condenados por órgão colegiados.

Este conteúdo também foi checado pelo Aos Fatos.

