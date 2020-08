É falso que Celso de Mello tenha feito declaração em favor da pedofilia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello é alvo de um boato que o acusa de ter feito uma declaração a favor da pedofilia. Postagens que somam mais de 2,8 mil compartilhamentos no Facebook alegam que o magistrado teria afirmado que “todo amor é lindo e deve ser válido”, ao votar a favor de que pedófilos nunca fossem presos.

Nada disso é verdade: não há evidências de que o ministro tenha dito essa frase ou que tenha proferido um voto nesse sentido. Não existe registro da declaração falsamente atribuída a Celso de Mello, nem em publicações da imprensa, nem no portal do STF.

Postagens com a mesma frase já circulavam pelas redes sociais desde 2019, quando foram desmentidas por várias agências de checagem. Na época, os magistrados contrários à prisão em segunda instância foram alvo de boatos falsos. O Estadão Verifica mostrou na ocasião que era falso que a ministra Rosa Weber tivesse minimizado o crime de estupro.

Celso de Mello será responsável pelo voto decisivo no julgamento sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na Segunda Turma do STF. Ele tem decidido contra a Operação Lava Jato nas principais votações sobre o assunto. O recurso feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode anular o processo do triplex de Guarujá.

Agência Lupa, Aos Fatos, Boatos.Org e Fato ou Fake também publicaram checagens sobre essa frase.

