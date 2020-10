Boato espalha foto adulterada do Papa fazendo gesto obsceno

É montagem uma foto do Papa Francisco fazendo um gesto obsceno com as mãos. A imagem original mostrava o pontífice acenando para fiéis, mas foi alterada digitalmente. A foto editada foi compartilhada ao menos 6,3 mil vezes no Facebook.

O Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa de imagens do Google para identificar outras vezes em que a foto foi publicada. O registro original foi publicado no banco de imagens Getty Images, clicada pelo fotógrafo Franco Origlia em 24 de dezembro de 2014.

A legenda informa que a foto foi feita “durante ato em que profere a mensagem de Natal da Basília de São Pedro no Vaticano”. Alguns detalhes, como uma pessoa que aparece lado do pontífice, permitem concluir se tratar da mesma imagem utilizada no boato.

O Papa Francisco se tornou alvo de uma campanha de desinformação depois que um documentário mostrou que o líder da Igreja Católica aprova a união civil entre pessoas do mesmo sexo. “Eles são filhos de Deus”, disse.

O Estadão Verifica já checou um boato que dizia que o Papa estaria portando um crucifixo com as cores LGBT. Também desmentimos que um homem que aparece de mãos dados com o pontífice seja um ativista gay.

Este boato também foi checado pela Agência Lupa.

