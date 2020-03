Ainda não existe cura para coronavírus; auto-hemoterapia não tem comprovação e pode ser perigosa

Não há evidências que a auto-hemoterapia possa prevenir ou curar a covid-19. Em um vídeo visualizado mais de 300 mil vezes no Facebook, um homem diz que foi curado do novo coronavírus com a prática, que consiste em tirar sangue de uma veia e aplicá-lo em um músculo. No entanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde informam que ainda não existe tratamento ou medicação comprovadamente eficaz no combate ou prevenção da doença. Além disso, segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), o procedimento de auto-hemoterapia pode causar danos à saúde.

A melhor forma de se prevenir contra o coronavírus é lavar as mãos com água e sabão por ao menos 20 segundos, ou higienizá-las com álcool em gel. Praticar distanciamento social (evitar sair às ruas, exceto em caso de necessidade) também é recomendado.

O CFM publicou um parecer em que aponta que “não existem estudos relativos à auto-hemoterapia desde a sua proposição como recurso terapêutico” e que “não há evidência científica disponível que permita a sua utilização em seres humanos”. Além disso, os médicos que praticaram a auto-hemoterapia poderão ter os registros médicos cassados.

A Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) também não reconhece a auto-hemoterapia do ponto de vista científico. A entidade afirma que não existe na literatura médica evidência de que a técnica funcione e que a prática pode trazer inúmeros riscos à saúde.

Documento Parecer ABHH PDF

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) “apesar de ser uma prática antiga e de existirem muitos relatos sobre o seu uso, ainda hoje (a auto-hemoterapia) não é reconhecida como procedimento médico e não há estudos controlados e pesquisas suficientes realizadas que comprovem a ação e a eficácia da referida técnica”.

Nota Técnica Anvisa

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

