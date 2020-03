Estudos com hidroxicloroquina são preliminares; não compartilhe promessas de curas milagrosas do coronavírus

Ainda não foi comprovada a eficácia do uso de hidroxicloroquina e azitromicina no tratamento de pacientes com covid-19. Os resultados dos testes com os medicamentos ainda não conclusivos. As publicações nas redes sociais que afirmam que as drogas associadas conseguem “eliminar o coronavírus em até três dias, inclusive em casos graves” estão descontextualizadas e podem oferecer riscos à saúde, já que a automedicação é perigosa.

Na sexta-feira, 20, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu que remédios com hidroxicloroquina e cloroquina só podem ser comprados com receita médica. “Apesar de alguns resultados promissores, não há nenhuma conclusão sobre o benefício do medicamento no tratamento do novo coronavirus”, diz a Anvisa, que não recomenda uso do produto no momento.

A decisão teve por objetivo parar a corrida pelo medicamento nas farmácias. Pacientes com doenças reumáticas e autoimunes, que fazem uso da hidroxicloroquina regularmente, relataram dificuldade de achar o remédio em estoque.

Apesar de apresentar resultados promissores em testes com alguns pacientes da covid-19, ainda não há conclusão científica sobre a eficácia da cloroquina no combate ao coronavírus. Como o Estado publicou na quinta-feira, 19, testes feitos por chineses e sul-coreanos tiveram resultados positivos, mas ainda preliminares.

Na França, a hidroxicloroquina foi utilizada em combinação com a azitromicina em seis pacientes. Os resultados também foram encorajadores, mas foram em poucas pessoas. Novamente: a confirmação da eficácia depende de mais testes.

Tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se precipitaram ao alardear o uso da droga como possível solução para a crise do coronavírus.

