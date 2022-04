Vídeo mostra manifestações de 7 de setembro, não lançamento de campanha de Bolsonaro

Um vídeo que mostra milhares de pessoas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, não foi gravado durante o lançamento da campanha de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição. As imagens, na verdade, são de manifestações em apoio ao governo que ocorreram no dia 7 de setembro de 2021. Em 27 de março de 2022, o PL organizou um ato político que inicialmente marcaria o lançamento da candidatura do presidente. Porém, como a legislação eleitoral só permite campanha a partir de agosto, o evento foi transformado em ato de filiação de ministros ao PL. O evento foi fechado, no Centro de Convenções Internacional do Brasil, na capital federal. O público estimado foi de 7 mil pessoas.

Leitores pediram a checagem desse vídeo por WhatsApp, no número (11) 97683-7490.

As imagens apresentam uma gravação feita por um helicóptero na região da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, onde estão reunidas milhares de pessoas, a maioria vestida de amarelo e com bandeiras do Brasil. Elas estão voltadas para um carro de som, onde está Bolsonaro. No vídeo, é possível ouvir um trecho do discurso do presidente em que ele faz referência ao “199º aniversário da Independência do Brasil”, comemorado em 7 de setembro de 2021. Na ocasião, em diversas cidades do País foram organizadas manifestações em apoio ao presidente.

Não foi possível identificar a origem exata do vídeo postado, mas, por meio da busca reversas de imagens, (aprenda como fazer aqui) o Estadão Verifica chegou a postagens nas redes sociais que compartilhavam fotos ou vídeos da manifestação de 7 de setembro de 2021. É possível perceber diversas semelhanças entre o vídeo que é objeto desta verificação e os materiais encontrados pela busca reversa, como a posição do carro de som em relação aos manifestantes, a faixa verde e amarela localizada no canto superior direito do vídeo (do lado direito do carro de som) e uma bandeira do Brasil no canto inferior esquerdo do vídeo.

Veja uma comparação abaixo.

Vídeo verificado:

Vídeos de 7 de setembro de 2021:

No último feriado de comemoração pelo Dia da Independência do Brasil, apoiadores de Bolsonaro convocaram manifestações em diversas cidades do País para demonstrar apoio ao presidente da República e protestar contra instituições como o Supremo Tribunal Federal (STF). Os maiores atos aconteceram em Brasília (onde foram feitas as imagens do vídeo aqui checado) e em São Paulo. Bolsonaro participou presencialmente da manifestação em Brasília, ao discursar de um carro de som. Na ocasião, ele fez ameaças ao Congresso Nacional e ao STF, e criticou prefeitos e governadores por conta das medidas de combate à pandemia de covid-19.

Candidatura de Bolsonaro à reeleição ainda não pode ser oficialmente lançada

Pelo calendário eleitoral, o registro das candidaturas à Presidência deve ocorrer somente a partir do dia 20 de julho e até 15 de agosto. As campanhas e a veiculação de propaganda eleitoral estão permitidas a partir de 16 de agosto.

No último dia 27 de março, o Partido Liberal (PL) realizou em Brasília um evento com a presença de Bolsonaro que inicialmente chegou a ser anunciado como o lançamento da pré-campanha do atual presidente à reeleição. O evento, contudo, foi reestruturado e passou a ser chamado de “ato de filiação em massa” do partido, justamente pelo receio de violar a lei eleitoral.