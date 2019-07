Compliance no PSL é condição de Bolsonaro

Aliados de Jair Bolsonaro acham que ele finalmente começa a entender que sua imagem está cada vez mais associada à do PSL. Cresce, assim, a esperança de contar com o envolvimento do presidente na vida orgânica do partido, algo que ainda não ocorreu desde a posse dele no Planalto. Como condição para descascar mais abacaxis, além dos inerentes à função de presidente, Bolsonaro teria exigido a adoção de compliance (conjunto de normas para evitar desvios) na legenda. Há, contudo, resistência de uma ala do partido à adoção do modelo.

Tá marcado. O possível alinhamento do Palácio Planalto com o PSL e a possibilidade de adoção do compliance terão martelo batido na próxima semana, em uma reunião entre dirigentes e Jair Bolsonaro.

Aff. O caso de um dirigente do PSL no Ceará que circula de tornozeleira eletrônica teria chegado aos ouvidos do presidente.

Teto de… Há, no entanto, muitas incoerências entre discurso e prática do presidente. Como exemplo, a ala contrária ao compliance cita o caso do ministro afastado do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, investigado pelo uso de supostas candidatas laranjas em MG.

… vidro. O senador Flávio Bolsonaro (RJ), filho do presidente, também é alvo de apurações do Ministério Público. Por isso, não há definição se as regras de um eventual compliance do PSL serão retroativas.

Avançou. A busca do PSL por uma empresa especializada em compliance começou em março, como mostrou a Coluna. A escolhida foi Alvarez & Marsal.

CLICK. Suplicy (PT) postou foto ao lado do Mano Brown, amigo seu de longa data. Disse que incluirá depoimento do rapper em um livro sobre seus 24 anos no Senado.

Tô… Alvo de pressão por parte de tucanos paulistas, o deputado federal Aécio Neves (MG) tem recebido solidariedade de colegas na Câmara, que classificam os pedidos de expulsão dele do PSDB como “covardia”.

… contigo. Segundo interlocutores, Aécio tem dito que vai esticar a corda até o fim, porém, ele não descarta se afastar do partido.

Vixe. Nos bastidores das Forças Armadas e do governo, a solidariedade dos militares em torno de Rêgo Barros mostra que não será fácil fritar o porta-voz.

SINAIS PARTICULARES

Otávio do Rêgo Barros, porta-voz da Presidência da República

Unidos. O governador Rui Costa (PT-BA), que se recusou a participar de evento com Bolsonaro, recebe no próximo dia 29 seus colegas do Nordeste em evento em Salvador. A reforma tributária será um dos itens da pauta, mas o ato tem tudo para elevar tom hostil contra Bolsonaro.

Sonho meu. A visita de Bolsonaro a Manaus, marcada para amanhã, acompanhado de Paulo Guedes, acendeu a chama da esperança em governistas da região. Há expectativa de que a dupla anuncie medidas voltadas ao Norte do País.

Portas… O governo brasileiro vai conceder status de refugiados a 176 venezuelanos. Essa é a primeira leva de imigrantes do país vizinho, em grave crise econômica e política, que consegue abrigo com mais celeridade, desde o novo protocolo adotado no mês passado.

… abertas. A Coluna mostrou, em junho, que o Comitê Nacional para Refugiados (Conare) reconheceu situação de grave e generalizada violação de direitos humanos. Na prática, significa acelerar a análise de pedidos de refúgio dos venezuelanos. Hoje são cerca de 99 mil solicitações.

PRONTO, FALEI!

Capitão Augusto, deputado federal (PL-SP): “Estão ligados a qual grupo político? Eu não acho que um apoiador de Bolsonaro faria isso, nem um bandido comum”, sobre a prisão de hackers suspeitos.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG E MARIANNA HOLANDA