Marun diz que Temer não será denunciado por inquérito dos Portos

BRASÍLIA - O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, disse nesta quinta-feira, 22, que "não cogita" a possibilidade de o presidente Michel Temer ser novamente denunciado por conta do inquérito dos Portos. "Não acontecerá uma nova denúncia, não. Nós não trabalhamos com essa hipótese. E nem cogitamos essa possibilidade", declarou. "Até porque, eu repito, o decreto dos portos não beneficia a Rodrimar", completou.

++ Temer se prepara para enfrentar terceira denúncia da PGR

Apesar das declarações de Marun, a Coluna do Estadão revelou que interlocutores do presidente Michel Temer já trabalham com a informação de que ele será denunciado pela terceira vez pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e começam a preparar o campo político para tentar impedir que a Câmara autorize abertura de processo contra ele no Supremo. Na noite de terça, 20, as conversas sobre o assunto se intensificaram entre advogados e ministros. A expectativa é de que a procuradora Raquel Dodge pode denunciar Temer no inquérito dos Portos antes da eleição de outubro, o que contaminará o período eleitoral. O Broadcast confirmou com um auxiliar do presidente que há sim este receio no Palácio.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

++ Intervenção não ajuda Temer, diz Ipsos

Marun repetiu que o inquérito dos portos "é a investigação do assassinato de alguém que não morreu. É uma busca de pelo em ovo".

'Tenho certeza que Temer estará no 2º turno'

O ministro, que integra a chamada tropa de choque do governo, também comentou sobre a candidatura à reeleição de Temer. Enquanto a possibilidade começa a ganhar força no Palácio do Planalto, Marun disse acreditar que o presidente estará no segundo turno. "Se o presidente Temer definir por ser candidato, tenho a mais absoluta certeza de que ele estará no segundo turno", afirmou o ministro em coletiva no Palácio do Planalto.

++ Jucá afirma que Temer está 'estudando' candidatura

Segundo Marun, mesmo que não seja o presidente, o candidato governista também teria sua vaga assegurada no segundo turno da disputa. "Nós entendemos que o candidato de governo vai disputar o segundo turno. Este é nosso entendimento. Nós temos um cabedal de realizações, um conjunto de sucesso neste governo e temos um rumo a apresentar para nosso país que vai levar nosso candidato ao segundo turno. Contra quem eu não sei", completou.

++ Após admitir possibilidade de reeleição, Temer vai ao Nordeste em agendas positivas

Mais cedo, em entrevista para a rádio Caraíbas, de Irecê (BA), o presidente Michel Temer repetiu que avalia ser candidato à reeleição. "Eu estou pensando nisso, não é improvável, mas ainda estou pensando nessa matéria", disse Temer.