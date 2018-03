Jucá afirma que Temer está 'estudando' candidatura

BRASÍLIA - O presidente do MDB Nacional, senador Romero Jucá, defendeu nesta quarta-feira que a possível candidatura à reeleição do presidente Michel Temer não é contra Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, ou Henrique Meirelles (PSD-SP), ministro da Fazenda.

+ Temer já avisa aliados que vai disputar reeleição

+ Após admitir possibilidade de reeleição, Temer vai ao Nordeste

"Temer está estudando a candidatura, está avaliando as possibilidades, portanto existe a possibilidade, sim, (dele se candidatar). Eu acho que quanto mais candidatos melhor. A candidatura de Michel Temer não é contra ninguém, assim como a candidatura do (Rodrigo) Maia não é contra ninguém. Quanto mais candidaturas forem colocadas nesse campo do centro, melhor. Conforme for avançando esse processo de discussão, vão se afunilando as candidaturas", afirmou.

Jucá também afirmou que Meirelles deve decidir nos próximos dias se continua como ministro do governo ou se deixa o cargo para disputar a Presidência. O emedebista explicou que o governo ainda não pensa num plano B para o lugar de Meirelles e que, se ele quiser, pode ficar no cargo até o fim do mandato.

"Henrique Meirelles está avaliando se deixa o governo para colocar sua candidatura, é uma posição pessoal do ministro, é uma decisão difícil de tomar já que ele comanda também a economia do Brasil. Ninguém sabe (se ele vai deixar o cargo), portanto, não se conjectura qualquer substituição do ministro Meirelles, se ele quiser, ficará até o fim até do governo Temer. Vai depender da posição política dele", disse.