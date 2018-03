Após admitir possibilidade de reeleição, Temer vai ao Nordeste em agendas positivas

BRASÍLIA - Depois de dizer que uma eventual candidatura à reeleição “não é improvável” e admitir a empresários que avalia disputar mais um mandato, o presidente Michel Temer desembarca na próxima sexta-feira para duas agendas no Nordeste. A ideia, segundo auxiliares, é mostrar resultado e agendas positivas que corroboram com o discurso de retomada do crescimento.

Pela manhã, Temer vai a Xique-Xique, na Bahia, para participar da cerimônia de inauguração das etapas 1 e 2 do Baixio do Irecê. Inicialmente, a viagem estava marcada para amanhã e foi transferida para sexta para que pudesse ser organizada também agenda em Pernambuco.

Na sexta-feira, à tarde, Temer planeja cumprir agenda em Pernambuco. O presidente foi convidado para inaugurar a ampliação da fábrica de veículos Jeep da Fiat-Chrysler, em Goiana, na região metropolitana de Recife.

De acordo com auxiliares de Temer a visita a fábrica, que a ex-presidente petista Dilma Rousseff esteve durante a campanha em 2014, “simbolicamente” é importante para reforçar o discurso de retomada da economia.