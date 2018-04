Rosa Weber ainda não concluiu voto de habeas de Lula

Considerada a maior incógnita no julgamento do habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, ainda não concluiu o voto que será lido na sessão plenária desta quarta-feira (4), segundo o Broadcast Político apurou.

A ministra passou o feriado de Páscoa em Porto Alegre, sua cidade natal, onde visitou familiares. A aposta nos bastidores é a de que a magistrada, indicada pela presidente cassada Dilma Rousseff ao Supremo em 2011, definirá o resultado do julgamento de Lula, diante de uma Corte rachada e desgastada perante a opinião pública.

Nos últimos dias, Rosa tem sofrido pressão de todos os lados – o Movimento Brasil Livre (MBL), por exemplo, lançou uma campanha nas redes sociais para que a ministra “não decepcione” e rejeite o pedido do petista.

O juiz federal Sérgio Moro, que já trabalhou com a ministra no STF durante o processo do mensalão, disse em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, que “tem um “apreço especial” por Rosa e pôde observar a “seriedade, a qualidade técnica da ministra” na época em que atuaram juntos. “Tenho expectativa de que esse precedente (de prisão após condenação em segunda instância) não vai ser alterado”, afirmou Moro.

Interlocutores de Rosa ouvidos pelo Broadcast Político disseram que a ministra é uma “fortaleza” e não cederá à pressão de nenhum dos lados.