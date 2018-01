Raquel recorre à ‘proteção de Deus’ quando ‘for colocada à prova’

Raquel Dodge, nova procuradora-geral da República, recorreu à ‘proteção de Deus nos momentos em que for colocada à prova’. Em seu pronunciamento de posse, diante de Michel Temer e sem a presença de seu antecessor, Rodrigo Janot – autor de duas flechadas históricas contra o presidente -, ela enfatizou.

“Há novos desafios jurídicos pela frente. Os valores que defenderemos e que definirão nossas ações estão na Constituição. Muito trabalho, honestidade, respeito à lei e às instituições, observância do devido processo legal e responsabilidade são os atributos da cidadania.”

+ Temer diz a Raquel que ir além dos limites da Constituição é ‘abuso de autoridade’

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Harmonia entre poderes é requisito para estabilidade da nação, afirma Raquel

+ Homem forte de Raquel tira ao menos dois de Janot

+ Acuado pelas flechadas de Janot, Temer defende ‘preservação da dignidade humana’

Ela disse. “Neste início de mandato peço a proteção de Deus para que, nos momentos em que eu for colocada à prova, não hesite em proteger as liberdades, em cumprir o meu dever com responsabilidade, em fazer aplicar a Constituição e as leis para entregar adiante com segurança o legado que recebo agora.”

Raquel invocou Cora Coralina. “E que eu, então, possa dizer, parafraseando a grande poetisa Cora Coralina de meu amado estado de Goiás, que contribuí para que haja mais esperança nos nossos passos do que tristezas nos nossos ombros.”