Acuado pelas flechadas de Janot, Temer defende ‘preservação da dignidade humana’

Ao destacar as mulheres que ocupam a cúpula de algumas das principais instituições do País – ele nominou as chefes do Supremo Tribunal Federal, da Advocacia-Geral da União e do Superior Tribunal de Justiça -, o presidente Michel Temer abordou ‘a preservação da dignidade humana’ no pronunciamento de posse da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodge, nesta segunda-feira, 18 – cerimônia que não contou com a presença de Rodrigo Janot, autor de duas flechadas históricas contra o peemedebista.

“Sempre percebi este apreço (das mulheres no poder) pela Constituição, aliás, quando vossa excelência se refere à dignidade da pessoa humana é interessante notar que é um dos fundamentos da República, logo no artigo primeiro, está como um dos pressupostos da República a preservação da dignidade da pessoa humana”, disse Temer.

Ele seguiu na saudação a Raquel, mas sem citar nomes de seus antecessores. “São muitos os atributos que enaltecem a Procuradoria-Geral da República na medida em que vossa excelência, ao lado de todos os seus anteriores, fizeram pelo Ministério Público e pelo Brasil.”