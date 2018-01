‘Já respondo: não sou candidato’, diz Janot em estreia no Twitter

Em seu primeiro dia no Twitter, o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot afirmou, “antes que perguntem”, que “não é candidato a nenhum cargo eletivo”. Ele abriu conta na rede social nesta quinta-feira, 2.

Em sua primeira publicação no Twitter, o ex-procurador-geral saudou “todas as tribos” e disse que acompanhará , por meio da rede social, a “luta” anticorrupção no Brasil e na América Latina.

“Este é o meu perfil “oficial”. Antes que perguntem, já respondo: não sou candidato a nenhum cargo eletivo. Sigo com a agenda anticorrupção”, escreveu o ex-procurador-geral.

Janot deixou o comando do Ministério Público Federal no dia 17 de setembro – sua sucessora, Raquel Dodge, tomou posse no dia 18.

