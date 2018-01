O decano sai em defesa das flechadas de Janot No histórico julgamento desta quarta, 13, em que o Plenário do Supremo negou por unanimidade suspeição do procurador-geral da República suscitada por Temer, ministro mais antigo da Corte destaca 'implacável' ação do chefe do Ministério Público Federal contra delinquentes que atentam contra o Estado