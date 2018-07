Vice-governador em Minas entra com ação contra dissolução do diretório do MDB mineiro

BELO HORIZONTE - O vice-governador de Minas Gerais e ex-presidente do diretório estadual do MDB, Antônio Andrade, entrou com uma ação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG), pedido a anulação da decisão que o destituiu da presidência do diretório estadual, após uma manobra da bancada dos parlamentares da legenda. A destituição teve a anuência do presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá.

De acordo com o advogado de Andrade, Joel Moreira, o estatuto da legenda não foi respeitado integralmente. “Em processos administrativos, deve abrir a possibilidade da outra parte falar. Houve desrespeito a ampla defesa, como está previsto na lei e no estatuto do MDB”, afirmou o advogado.

Por ser um pedido com tutela de urgência, o TRE deve analisar nas próximas horas o pedido do vice-governador. A ação é movida contra os diretórios nacional e estadual do MDB.

Na última semana, deputados federais e estaduais promoveram uma auto-dissolução do diretório estadual. Com a manobra, o presidente nacional do MDB, Romero Jucá, ordenou a destituição de Antônio Andrade da presidência e estabeleceu uma comissão provisória, presidida pelo deputado federal, Saraiva Felipe.

Na ação protocolada por Andrade, foi citada a coligação formada entre PT e MDB, que ficou estremecida no começo deste ano, após o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes, dar continuidade no processo de impeachment contra Fernando Pimentel (PT).

Antônio Andrade, que também é considerado pré-candidato ao governo de Minas Gerais nas eleições 2018, é apoiado por prefeitos e pelas bases do MDB, que afirmam que os deputados do partido pretendem formar uma nova coligação com o PT — hipótese que foi rejeitada pelos apoiadores do vice-governador. Os deputados afirmam que a manobra teve como objetivo fortalecer a pré-candidatura de Adalclever Lopes.