Trump diz que não está preocupado que Wajngarten tenha sido testado para coronavírus

WASHINGTON / BRASÍLIA - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 12, que “não está preocupado” que o secretário de comunicação do Brasil tenha sido testado para identificação do coronavírus. Fabio Wajngarten fez parte da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro no jantar em Mar-a-Lago, no sul da Flórida, no sábado. Wajngarten, que testou positivo para o vírus, tirou foto ao lado do presidente americano na ocasião. O governo Brasileiro comunicou o caso aos Estados Unidos.

Trump falava com jornalistas sobre a disseminação do vírus e as medidas anunciadas ontem pelo governo americano quando foi questionado sobre a situação de Wajngarten.

Os exames de Wajngarten foram realizados em São Paulo e a informação, antecipada pelo Estado, foi confirmada pelo Palácio do Planalto no início da tarde desta quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro e integrantes da comitiva que o acompanhou a Miami, nos Estados Unidos, estão sendo monitorados desde a quarta-feira, após Wajngarten apresentar sintomas de gripe e ser submetido a um teste para o novo coronavírus.

Entre o final da tarde e o início da noite de quarta-feira, o grupo que participou da viagem passou a receber ligações do gabinete da Presidência pedindo que diante de qualquer sintoma fizesse o comunicado imediatamente e procurasse um hospital militar em Brasília para fazer os exames, segundo integrantes da comitiva que falaram com o Estado em caráter reservado. Bolsonaro completa 65 anos no dia 21.

Nesta quinta-feira, 12, o presidente cancelou viagem ao Rio Grande do Norte. O ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, afirmou que o evento oficial foi cancelado por "razões de segurança sanitária". O governo federal negou que o cancelamento da agenda do presidente tenha a ver diretamente com a situação do chefe da Secom.

Participaram da comitiva aos Estados Unidos, entre sábado e terça-feira, os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Bento Albuquerque (Minas e Energia). Também viajaram os senadores Nelsinho Trad (PTB-MS) e Jorginho Mello (PL-SC); os deputados Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Daniel Freitas (PSL-SC), o assessor especial Filipe Martins, o presidente da Embratur, Gilson Machado, o secretário especial de Pesca, Jorge Seif Jr, entre outros.