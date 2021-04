Presidenciáveis atacam condução da pandemia e chamam governo Bolsonaro de 'genocida'

As críticas à conduta do governo do presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia e do meio ambiente uniu cinco potenciais candidatos à Presidência da República em 2022 na noite deste sábado, dia 17. A visão de que o Brasil não tem se saído bem foi compartilhada pelo apresentador de TV Luciano Huck, pelos governadores João Doria (PSDB-SP) e Eduardo Leite (PSDB-RS), pelo ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes (PDT) e pelo ex-prefeito Fernando Haddad (PT) no painel Desafios do Brasil, que encerra a sétima edição da Brazil Conference at Harvard & MIT.

Os mais vocais nas críticas foram Doria, Ciro e Haddad, que chegaram caracterizar como "genocida" a atuação do governo no combate ao coronavírus, destacando oportunidades perdidas para salvar vidas. Huck e Leite salientaram a questão ambiental. O governador do Rio Grande do Sul citou ainda os recordes nos índices de desmatamento, dados que têm sido motivo de desprestígio aos olhos de outros países do mundo.

A Brazil Conference é organizada anualmente pela comunidade de estudantes brasileiros de Boston (EUA), e contou, pelo segundo ano consecutivo, com parceria com o Estadão. O painel, denominado "Desafios do Brasil" é mediado por Eliane Cantanhêde, colunista do jornal, e pelo ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no governo Michel Temer, Hussein Kalout.

Milícias

Perguntado sobre interferências do governo federal nas forças militares estaduais, Leite afirmou que a gestão Bolsonaro tentou, em inúmeras ocasiões, "desestabilizar a relação dos governadores com os seus policiais militares". Além disso, o governador criticou o mandatário federal por alardear que fez repasses de recursos para Estados quando muitos dos valores enviados eram obrigatórios.

"Mentiras, fake news e desestabilização da relação com as polícias militares é sem dúvida uma forma de tentar subtrair poderes de governadores e de outras instituições. São os ataques ao STF e ao Parlamento", afirmou Leite.

Ao citar tentativas do governo federal de "se apropriar, se conectar com as polícias militares dos Estados", Leite citou a tentativa do Planalto de interferir nas contribuições previdênciarias das PMs. "O sistema constributivo é definido pelos Estados em relação a seus servidores civis e militares. O governo federal buscou atrelar os sistema previdenciário para os militares das políticas militares ao projeto da reforma da previdência militar dos militares federais. Isso já foi uma interferência do governo", exemplificou.

Doria reiterou que também acredita que as movimentações do mandatário têm viés autoritário: "Esse é um governo que flerta permanentemente com o autoritarismo. Tentou, com essa deliberação, tornar as PMs milícias do governo federal". Nesse ponto, houve dobradinha com Ciro Gomes, que pediu a palavra para lembrar do motim de policiais no Ceará, ocasião em que seu irmão, o senador Cid Gomes (PDT), foi baleado. "O delírio do Bolsonaro é formar uma milícia para resistir de forma armada à derrota eleitoral que se aproxima", defendeu.

Depois, as falas dos três sobre o tema foram elogiadas por Huck.

Passado

No painel, Huck criticou a forma de fazer política olhando para o passado e foi imediatamente rebatido por outros presidenciáveis. “Só estou enxergando narrativas pelo retrovisor, vendo dificuldade de olhar para frente. Não acho que seja bom”, disse ele. “Não adianta pensar com a cabeça do século passado e perder as oportunidades que vêm pela frente. Temos que deixar de lado nossas vaidades e entender que, mesmo com o enorme potencial, o Brasil não deu certo”, continuou.

O apresentador prosseguiu com o seu raciocínio, dizendo que não é mais possível ficar citando “centímetros a mais” que um ou outro governo avançou em algumas áreas no passado. Isso porque, de acordo com ele, o Brasil precisa avançar quilômetros.

Imediatamente, os demais participantes rebateram a posição de Huck quando tiveram a oportunidade de falar. Haddad disse que “olhar para trás é um aprendizado, não é de todo ruim”. Doria também afirmou que entender o passado pode ajudar a projetar adequadamente os que se fazer no presente. Já Ciro disse que é preciso, sim, conhecer o passado para que os erros não sejam repetidos.

Nome do ministro da Educação

Ao reclamar do descaso do governo federal com a área da educação, alguns palestrantes admitiram que nem sequer lembram quem é o atual ministro da área, já que, desde o início da gestão Bolsonaro, quatro já foram anunciados para a pasta.

"Se perguntar a todos aqui rapidamente quem é o atual ministro da Educação, provavelmente ninguém saberá dizer nem sequer o nome. Já é o quarto ministro da Educação em dois anos, em um governo que despreza a educação", afirmou Doria.

A afirmação foi ecoada por Huck. "O Doria falou aqui, eu adoro isso, fiquei pensando... Fiquei tentando lembrar quem é o ministro da Educação, acho que só se a gente for no Google!", reiterou, diante de sorrisos dos demais. "Temos até um bom (ex-)ministro da Educação aqui (entre os palestrantes). Acho que o Haddad deve ter pensando, não sei nem se ele sabe quem é o nome do ministro", concluiu.

Mais adiante Doria voltou ao tema e admitiu que também não sabe quem é o atual titular da pasta: "Não quero aqui fulanizar o atual ministro da Educação, nem sei o nome dele. Mas não estou falando isso para desprezá-lo. É que o grau de desimportância que o governo Bolsonaro da à Educação, com quatro ministros em menos de dois anos, é o retrato disso".

O titular da pasta é o pastor e professor Milton Ribeiro, que tomou posse há menos de um ano e é o segundo mais longevo deste governo. Ricardo Vélez Rodríguez ficou no cargo por 3 meses e 1 semana. Abraham Weintraub permaneceu por 14 meses. Carlos Alberto Decotelli não chegou a tomar posse devido a diversas polêmicas que surgiram quando o seu nome foi anunciado.

