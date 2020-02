Cid Gomes é atingido por disparo de arma de fogo em Sobral, no interior do Ceará

SÃO PAULO e FORTALEZA – O senador licenciado Cid Gomes (PDT), de 56 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo na cidade de Sobral, no interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira, 19. Um vídeo mostra o momento em que Gomes, dirigindo um trator, avança sobre um portão de um quartel da Polícia Militar; do outro lado estavam pessoas mascaradas, de onde vêm os disparos. Ele foi socorrido em um hospital da cidade, passou por atendimento médico e encontra-se consciente.

O Hospital do Coração de Sobral confirmou que Cid foi baleado duas vezes na região do peito, e que a munição era de arma de fogo. O senador licenciado foi operado no hospital e, depois de estabilizado, encaminhado à Santa Casa de Sobral.

A Santa Casa disse que Cid está consciente e com quadro estável. Ele passa por uma série de exames para confirmar a gravidade dos ferimentos. O Estado apurou que Cid foi atingido por tiros de pistola calibre .40, arma padrão das Polícias Militares.

Este é o vídeo de um Senador da República tentando entrar em um batalhão da polícia a bordo de uma retroescavadeira e sendo baleado por um tiro de borracha. Não há palavras para explicar o Brasil de hoje. O senador é Cid Gomes do Ceará.

A tensão do governo do Estado com a categoria dos policiais começou diante de uma demanda por reajuste salarial. O governador do Ceará, Camilo Santana (PT) anunciou nesta quarta ter solicitado ao governo Jair Bolsonaro o apoio de tropas para reforçar a segurança no Estado, após quatro batalhões da Polícia Militar serem atacados. Os ataques foram feitos por pessoas encapuzadas, mas há suspeita de que os responsáveis sejam policiais.

Por volta das 15h15, o senador, que é ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação, publicou um vídeo em seu perfil no Twitter, criticando os protestos feitos policiais em Sobral. “Meus irmãos sobralenses, eu estou chocado ao ver cenas de quem deveria dar segurança para o povo e está promovendo a insegurança, a desordem. Eu não consigo me conformar com isso”, disse Cid.

Em seguida, o político pede que eleitores o recebam no aeroporto da cidade. “Estou saindo agora para Sobral, que é a minha terra, onde eu estou vendo cenas deploráveis e quero pedir a cada irmão e irmã sobralense do bem, que não se conforma, que está indignado com essa situação, para me esperar no aeroporto. Eu estarei chegando às 16h e vamos definir, coletivamente uma estratégia para dar paz à cidade de Sobral”, encerra.

Estou indo agora para minha terra, Sobral. Chego no aeroporto às 16h e peço a aos amigos da cidade que me esperem no Aeroporto. Vamos lutar para resolver isso juntos!

A assessoria do senador informou que ele "passa por estabilização no Hospital do Coração de Sobral e será transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral". No Twitter, Ciro Gomes disse que o irmão foi atingido por dois tiros de arma de fogo, que teriam sido disparados por "policiais militares amotinados e mascarados". "Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo", escreveu.

Meu irmao Cid Gomes foi vitima de dois tiros de arma de fogo por parte de policiais militares amotinados e mascarados em Sobral, nossa cidade. Até aqui as informações médicas são de que as balas não atingiram órgãos vitais apesar de terem mirado seu peito esquerdo.

"Novos exames estão sendo feitos mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei", completou.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), divulgou nota em que disse acompanhar "com preocupação" os desdobramentos. "Entrei em contato o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e com o governador do Ceará, Camilo Santana, para obter informações e garantir a segurança do parlamentar", disse Alcolumbre, na nota.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que "está acompanhando a situação no Ceará e analisando as providências que podem ser tomadas". Segundo o ministério, equipes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal foram enviadas a Sobral "para garantir a segurança do senador Cid Gomes". /COLABORARAM PRISCILA MENGUE e PAULA REVERBEL