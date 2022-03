Preço da gasolina vira combustível para a desinformação

O aumento no preço da gasolina impulsionou a desinformação nas redes sociais recentemente. O Projeto Comprova, por exemplo, desmentiu o boato de que o Tribunal Superior Eleitoral teria considerado como “criminosa” a eventual redução do valor dos combustíveis.

O governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, pediu ao TSE que analisasse se a medida feriria a legislação eleitoral. Mas a consulta não foi analisada no mérito, porque os ministros entenderam que continha erros técnicos. Assim, o caso foi arquivado sem que as perguntas fossem respondidas.

Já o empresário Luciano Hang teve uma postagem enganosa checada pelo Estadão Verifica em que comparava o “poder de compra” do salário mínimo em litros do combustível nos anos de 2006 e 2022. A peça exaltava o presidente Jair Bolsonaro (PL) com um recorte enviesado. Outras falsidades relacionadas à Petrobras surgiram como reação a críticas de opositores do governo.

O Estadão Verifica também explicou que refinarias brasileiras foram vendidas por US$ 112 milhões para a Bolívia, e não doadas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2007.