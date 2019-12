‘Política Sub30’: Felipe Rigoni, o menino que estudou para ser político

No segundo episódio da Política Sub30, minissérie de podcasts do Estadão com novos nomes do cenário político, o entrevistado é o deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES). Aos 28 anos, Rigoni gosta de Bossa Nova, ouve podcasts, morou em república no interior de Minas Gerais, onde estudou engenharia na universidade federal e, depois, fez mestrado em Oxford, na Inglaterra.

Tudo isso antes de ser o primeiro deputado federal cego da história do Brasil. O que isso muda? “Se eu não tivesse ficado cego, eu seria o menino rico criado pela avó em casa de muro alto”, responde. Felipe ficou cego gradativamente, e a perda definitiva da visão ocorreu aos 15 anos.

“Eu não tinha escolha sobre o que estava acontecendo comigo, mas tinha escolha sobre a atitude que eu teria diante daquilo que me acontecia”, costuma dizer. “A gente precisava de um diferencial comparativo entre os outros candidatos. No meu caso, foi a minha formação. Eu chegava nos lugares remotos e as pessoas chegavam e falavam: você é aquele menino que estudou pra ser político, não é?”, relembra.

Com apresentação dos repórteres de Política Adriana Ferraz e Paulo Beraldo, a série de podcasts começou na segunda com a entrevista de Kim Kataguiri. O roteiro é de Clara Rellstab e a edição, de Clara e de Ana Paula Niederauer.

Ouça hoje a história do capixaba.