'Política Sub30': Kim Kataguiri, do MBL à Câmara dos Deputados

No episódio de estreia da Política Sub30, minissérie de podcasts do Estadão com novos nomes do cenário político, você vai conhecer um pouco mais sobre o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP). Ele foi o quarto deputado mais votado por São Paulo em 2018 e é um dos mais jovens da Câmara - tem 23 anos.

Natural de Salto, no interior paulista e estudante de Direito, Kim foi um dos criadores do Movimento Brasil Livre, o MBL. No capítulo de hoje, ele conta um pouco mais sobre sua vida em Brasília, o que gosta de fazer no "raro" tempo livre - como assistir animes e ler mangás - e fala até sobre o uso de memes na política. "Meu trabalho é sério, não é chato. Isso dá muito mais resultado". Ele também disse o que pensa sobre o governo de Jair Bolsonaro e sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Com apresentação dos repórteres de Política Adriana Ferraz e Paulo Beraldo, o podcast começa nesta segunda. O roteiro é de Clara Rellstab e a edição, de Ana Paula Niederauer e também de Clara. Ouça agora a história de Kim Kataguiri.