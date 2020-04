Pela primeira vez desde setembro de 2017, Bolsonaro perde seguidores nas redes sociais

A demissão do ministro Sérgio Moro fez o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) perder seguidores nas sociais pela primeira vez desde setembro de 2017. Até esta sexta-feira, 24, o mandatário não havia registrado um dia sequer de baixa.

No intervalo de seis horas, entre o pronunciamento do ex-ministro e a coletiva de imprensa do presidente, Bolsonaro e seus filhos - Carlos, Eduardo e Flávio - foram deixados por 86.427 contas. O presidente foi o mais impactado. Às 15h20, 48.473 mil perfis já tinham saído das suas redes. Os dados são da consultoria Bites, que começou a acompanhar as publicações de Jair Bolsonaro no Twitter, Instagram, Facebook e Youtube desde o dia 1.º de setembro de 2017.

Ao anunciar a saída do cargo, o ex-juiz acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente no comando da Polícia Federal para obter acesso a informações sigilosas e relatórios de inteligência. Em entrevista coletiva, horas depois, o presidente afirmou que Moro condicionou a troca de Valeixo a indicação para o Supremo Tribunal Federal.

O Jornal Nacional exibiu nesta sexta, 24, mensagens de WhatsApp em que o presidente cita uma investigação contra deputados aliados ao pedir a troca do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Uma conversa com a deputada federal Carla Zambelli, também exibida pelo telejornal, mostra a aliada de Bolsonaro pedindo para o ministro aceitar uma vaga no STF em setembro e a troca na PF pelo diretor da Abin. “Vá em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar. A fazer o JB (Jair Bolsonaro) prometer”, afirmou.

De acordo com a consultoria, na medição feita às 20h, a base de Bolsonaro havia sofrido uma redução de 0,12%. As postagens com hashtags (palavras-chave) negativas sobre o presidente Jair Bolsonaro somaram 773 mil tuítes às 18h de sexta. Os usuários únicos que publicaram mensagens contra o mandatário superaram o recorde do dia 24 de março, quando houve o pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão. Foram 331.658 perfis nesta sexta contra 247 mil no dia 24.

Moro somou seguidores

Na contramão do presidente, o ex-juiz Sérgio Moro conquistou 160.248 novas contas no Twitter e Instagram, além de um novo recorde de audiência no Twitter, com 2,5 milhões de menções ao seu nome. Dois dos principais desafetos do presidente, os governadores João Doria e Wilson Witzel também somaram seguidores: foram 7 mil e 3 mil, respectivamente, nesta sexta. No Twitter, Doria classificou o pronunciamento do presidente de "estarrecedor", enquanto Witzel questionou os interesses de Bolsonaro em ter um diretor da PF com que possa interagir.

Estarrecedor o pronunciamento de Jair Bolsonaro. Tentou justificar o injustificável. Atacou Sérgio Moro, falou coisas desconexas e flertou com o autoritarismo. — João Doria (@jdoriajr) April 24, 2020