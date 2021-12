No Guarujá, Bolsonaro questiona pesquisas de intenção de votos

GUARUJÁ - O presidente Jair Bolsonaro sugeriu haver irregularidades nas últimas pesquisas de intenção de votos para a eleição presidencial de 2022, nas quais ele aparece em ampla desvantagem em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Você ainda acredita em pesquisa? Pelo amor de Deus", disse Bolsonaro na noite desta quarta-feira, 22, no Guarujá, ao ser abordado por jornalistas. Em seguida, perguntado se as pesquisas estão erradas, respondeu: "Erradas não, estão compradas".

A declaração foi feita na entrada do Forte dos Andradas, onde o presidente descansa desde sexta-feira, 17. Bolsonaro e sua comitiva retornavam do centro da cidade, onde entraram em uma lotérica e cumprimentaram os funcionários, e jantaram em uma pizzaria. Ele estava ao lado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que pretende concorrer a uma vaga no Legislativo federal.

Pesquisa Ipesp divulgada no dia 20 de dezembro apontou que Lula lidera a corrida eleitoral com 44% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro (PL), que possui 24%.

O Datafolha, em levantamento divulgado no dia 16 deste mês, registrou que Lula tem 48% das intenções de voto. Bolsonaro aparece com 22%.

Já o Ipec, em pesquisa divulgada em 14 de dezembro, apontou que Lula aparece com 48% das intenções de voto, 27 pontos porcentuais à frente de Bolsonaro, que tem 21%.

Nos três levantamentos, os demais pré-candidatos aparecem com menos de 10% das intenções de voto.