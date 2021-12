Bolsonaro dança funk em barco no Guarujá e assessor ironiza jantar entre Lula e Alckmin

O assessor especial da Presidência Mosart Aragão publicou vídeo nas redes sociais em que o presidente Jair Bolsonaro, em férias no Guarujá, litoral de São Paulo, aparece dançando em um barco com um grupo de jovens. “Presidente preocupado com o ‘Jantar da Democracia’ de Lula/Alckmin”, escreveu o auxiliar.

Na gravação, com seguranças em jet-skis ao redor, Bolsonaro dança uma paródia da música Baile de Favela feita em sua homenagem. A versão traz ofensas a mulheres de esquerda e cita, em tom de deboche, o ex-deputado Jean Wyllys. O passeio em que Bolsonaro aparece dançando funk ocorreu neste domingo, 19.

Nesta segunda, Bolsonaro passeou de moto pelas cidades de Guarujá e Santos, no litoral de São Paulo. Por volta de 16h30, ele deixou o Forte dos Andradas acompanhado de sua comitiva e utilizou a travessia de balsas para chegar a Santos, onde passeou pela orla da praia e parou para comer pastel no bairro Aparecida.

De lá, voltou ao Guarujá e no bairro Santa Rosa parou em uma lanchonete, onde sentou-se à mesa com o presidente da Caixa, Pedro Guimarães e dois admiradores.

Presidente preocupado com o "Jantar da Democracia" de Lula/Alckmin! pic.twitter.com/QpwIKJLcOb — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) December 20, 2021

Ao voltar ao Forte, por volta das 19 horas, Bolsonaro parou para cumprimentar apoiadores que o aguardavam na frente da fortificação militar. Foi neste momento que o presidente ouviu um senhor gritar: “Lula. É Lula em 2022”.

Mesmo com a manifestação, o chefe do Executivo Federal continuou tirando fotos e conversando com seus apoiadores e na sequência voltou ao Forte.