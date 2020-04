Mandetta não aceita demissão de Wanderson: ‘Entramos juntos, sairemos juntos’

LEIA TAMBÉM > Formulador de estratégia contra o coronavírus pede demissão do Ministério da Saúde

BRASÍLIA – O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou nesta quarta-feira, 15, que não aceitou o pedido de demissão do secretário nacional de vigilância da pasta, Wanderson de Oliveira. Ao lado de Wanderson e do secretário executivo do ministério da Saúde, João Gabbardo, Mandetta afirmou que ele e sua equipe entraram juntos e só deixarão a pasta juntos.

“Entramos no ministério juntos, estamos no ministério juntos e sairemos do ministério juntos”, disse Mandetta durante entrevista coletiva à imprensa sobre novo coronavírus que ocorre diariamente no Palácio do Planalto. “Estamos todos aqui juntos e misturados, mais um pouco”, afirmou em outro momento.

Apontado como um dos principais mentores da estratégia de combate ao novo coronavírus no governo, Wanderson enviou uma mensagem de despedida aos colegas pela manhã. Na carta, ele afirma que teve reunião com Mandetta e “sua saída estava programada para as próximas horas ou dias”. Oliveira diz que até uma demissão do ministro da Saúde pelo Twitter pode ocorrer.

“Hoje teve muito ruído por conta do Wanderson, por causa de toda essa ambiência ele falou para o setor que ia sair, aquilo virou, chegou lá para mim, eu já falei que não aceito, o Wanderson está aqui. Nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos do Ministério da Saúde. Por isso fiz questão de vir nessa coletiva de hoje”, declarou Mandetta no início.

Mais uma vez, o ministro da Saúde quebrou o protocolo e permitiu perguntas de jornalistas mesmo após proibição do Palácio do Planalto.