Lula se encontra com papa Francisco no Vaticano

VATICANO - O papa Francisco recebeu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 13, no Vaticano, em um encontro privado que durou cerca de uma hora.

Lula está desde quarta em Roma e foi encontrar o papa na Casa Santa Marta, um local onde o líder religioso costuma ter reuniões mais informais, longe dos protocolos do palácio.

Em sua conta pessoal no Twitter, o ex-presidente Lula publicou duas fotos do encontro informando que havia conversado com o papa sobre um "mundo mais justo e mais fraterno".

Em comunicado, o PT afirmou que entre os assuntos tratados estariam a luta contra a fome e as desigualdades. A reunião foi organizada por intermédio do presidente argentino, Alberto Fernández, que visitou o papa em 31 de janeiro, segundo o partido.

Em 5 de fevereiro, Lula publicou nas suas redes sociais a intenção de encontrar o papa para agradecer a dedicação ao povo oprimido e "debater a experiência brasileira do combate à miséria". Além disso, queria agradecer pessoalmente pela solidariedade de Francisco quando estava preso, já que o papa respondeu uma carta durante o período.

Lula ficou um ano e sete meses preso na Operação Lava Jato para cumprir pena de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. Ele foi solto em novembro do ano passado, após o Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância. O ex-presidente tem condenação do caso do sítio de Atibaia.

No começo do mês, o ex-presidente comunicou ao juiz federal Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara Criminal Federal de Brasília, que iria ao Vaticano. Por isso, pediu ao magistrado a suspensão do interrogatório na Operação Zelotes, que estava agendado para dia 11. / EFE