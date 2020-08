Bolsonaro passeia de moto e visita padaria em Brasília

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada para um passeio de moto na manhã deste domingo, 2. Por volta das 9h, ele deixou a residência oficial, assim como fez no sábado passado. O presidente não usava máscara.

Ele visitou uma padaria no Lago Norte, área nobre de Brasília. Lá, passou a usar o equipamento de proteção e tirou fotos com apoiadores. A jornalistas, Bolsonaro comentou que "a princípio" o novo presidente do Banco do Brasil deverá ser mesmo o ex-presidente do HSBC Brasil André Brandão.

No dia 25, logo depois de tuitar que havia testado negativo para covid-19 após pouco mais de duas semanas de isolamento, o presidente saiu de moto para uma revisão na loja onde havia comprado o veículo em novembro do ano passado. Depois, visitou a deputada Bia Kicis (PSL-DF). Na ocasião, a parlamentar havia sido destituída da função de vice-líder na Câmara.

Bolsonaro também foi visto em um passeio de moto no dia 23, quando ainda não havia testado negativo para o novo coronavírus. Sem usar máscara, ele conversou com funcionários que faziam a limpeza da área externa do Alvorada.

As máscaras são recomendadas pela Organização Munidal de Saúde (OMS) e por autoridades sanitárias como medida de prevenção contra a covid-19. No início de julho, ao sancionar legislação aprovada no Congresso sobre o uso obrigatório do equipamento, Bolsonaro vetou trechos que, na prática, desobrigam a utilização em locais como igrejas, comércios e escolas.

A assessoria do presidente da República ainda não divulgou a agenda do dia.