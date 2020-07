Sem máscara, Bolsonaro passeia de moto e conversa com garis

Diagnosticado com o novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro passeou de moto na área externa do Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 23. Sem usar máscara, o presidente parou para conversar com trabalhadores que faziam a limpeza do local.

Apesar da expectativa pelo resultado negativo, Bolsonaro informou o terceiro teste positivo para a covid-19 na última quarta-feira, 22. Desde o dia 7 de julho, quando anunciou que estava infectado, ele segue em isolamento no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência, onde despacha por videoconferência.

Nas fotos, Bolsonaro aparece sorrindo para profissionais que faziam a limpeza da área externa do Palácio. Ele está sem a máscara de proteção, recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e autoridades da saúde para evitar a contaminação do coronavírus.