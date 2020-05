Bolsonaro passeia de jet ski em dia que número de mortes por covid-19 deve passar de 10 mil

BRASÍLIA - No dia em que o Brasil deve ultrapassar a marca de 10 mil mortes por covid-19, o presidente Jair Bolsonaro passeou de jet ski no Lago Paranoá, próximo ao Palácio da Alvorada. As imagens foram publicadas pelo portal Metrópoles. A Secretaria de Comunicação da Presidência não confirmou a informação e disse que se trata de agenda privada.

Durante o passeio, que não estava previsto na agenda, alguns apoiadores se aproximaram para tirar fotos com o presidente. Assim como Bolsonaro, os populares não seguiram recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e estavam sem máscaras e não respeitaram o distanciamento social.

Um decreto do governo do Distrito Federal tornou obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos desde 30 de abril. Multas de R$ 2 mil por descumprimento serão aplicadas a partir de segunda-feira, 11.

O passeio aconteceu em um dia relativamente frio para padrões brasilenses (cerca de 23 graus), após o presidente desistir de realizar um churrasco no Palácio do Alvorada diante da forte repercussão negativa. Nessa manhã, o presidente chamou o evento de "churrasco fake" em suas redes sociais. O assunto #churrascodamorte esteve entre os mais comentados no Twitter neste sábado, 9.

O evento foi anunciado pelo próprio presidente na quinta-feira, 7. Bolsonaro afirmou que faria uma confraternização com cerca de 30 pessoas. Nessa sexta-feira, 8, ele voltou ao assunto e, de forma irônica, afirmou que esperava receber 3 mil pessoas no Palácio.

Apesar do avanço do novo coronavírus, o presidente minimiza a doença. Após se referir a doença como uma "gripezinha", Bolsonaro afirmou que não tinha o que fazer sobre as mortes. “E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre", disse, no dia em que País ultrapassou a China no número total de óbitos.

Neste sábado, 9, o Congresso Nacional decretou luto oficial de três dias em razão das mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil, que devem atingir a marca de 10 mil hoje. Às 14h, a bandeira em frente ao Congresso, na praça dos Três Poderes, em Brasília, foi hasteada a meio-mastro. No período, ficam proibidas quaisquer celebrações, comemorações ou festividades.

Ontem, 8, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, foi flagrado sem máscara em um supermercado em Brasília. O vídeo foi publicado hoje, 9, pelo site Uol. Ele só colocou o item de proteção após ser abordado e justiçou que estava distraído após ter atendido uma ligação telefônica. Heleno foi um dos contaminados pelo novo coronavírus na comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos, em março.