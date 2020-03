Bolsonaro diz que Doria é ‘lunático’ e faz ‘política’ com coronavírus

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro é alvo de 4º panelaço em uma semana

O presidente Jair Bolsonaro chamou de “lunático” o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que mais cedo decretou quarentena a partir de terça-feira, 24, para conter o avanço do novo coronavírus. Questionado sobre a decisão de Doria em entrevista à CNN Brasil neste sábado, 21, Bolsonaro afirmou:

“Para falar a verdade, porque não vou fugir dessa minha característica, é um lunático. Está fazendo política em cima deste caso. Ora é um governador que nega ter usado o meu nome para se eleger governador, então eu lamento essa posição política dele. Ele está aproveitando desse momento para querer crescer politicamente”, disse o presidente. “O assunto, no meu entender, tem de ser voltado exclusivamente para esse problema que temos pela frente que é o coronavírus.”

Ao anunciar a quarentena, Doria criticou a atuação de Bolsonaro no enfrentamento do coronavírus.

O presidente, na entrevista, voltou a confrontar ações dos governadores. “Medidas que esse governador (Doria) tem tomado, como outros, do Rio de Janeiro, Bahia, Piauí, o próprio DF, são questões no meu entender que extrapolam. É uma dose de remédio excessivo. E remédio em excesso torna-se um veneno. Você pode vê, o Rio de Janeiro, por exemplo, proibindo pouso de aviões em nossos aeroportos. Olha os aeroportos estão sendo usados ainda para trazer gente de fora do Brasil para cá. Você precisa trazer insumos para cá, muitos por aviões. Precisa continuar atendendo quem precisa de um transplante de órgãos, que não pode vir pelo meio rodoviário ou ferroviário. Então eles estão fazendo um clima de terror junto à população desses Estados.”