Bolsonaro diz que resultado de exame para covid-19 é positivo

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou que contraiu o novo coronavírus. O resultado foi anunciado por ele nesta terça-feira, 7, em entrevista a jornalistas de TVs no Palácio da Alvorada. O exame para detectar a covid-19 havia sido feito no dia anterior. "O fato de eu ter sido contaminado mostra que eu sou um ser humano como outro qualquer", disse o presidente, que chegou a tirar a máscara enquanto falava com os repórteres. Ele não chegou a mostrar o exame.

O presidente, que tem 65 anos e faz parte do grupo de risco da doença, disse estar se sentindo bem após apresentar febre de 38ºC no dia anterior. "Baixou (a temperatura) para 36.7 ºC. Estou bem, estou normal. Em comparação a ontem, estou ótimo. Estou até com vontade de ar uma caminhada", disse o presidente.

Ele afirmou ainda ter cancelado seus compromissos previstos para os próximos 15 dias, mas que pretende continuar trabalhando da residência oficial. "Vou ficar despachando por videoconferência. E assinar alguns papeis aqui."O presidente já deu declarações polêmicas sobre a pandemia o vírus. Relembre.

Na entrevista, o presidente afirmou que já iniciou o tratamento com hidroxicloroquina, medicamento que não tem eficácia comprovada contra a doença. A hidroxicloroquina, na fase inicial, a chance de sucesso é 100%", afirmou Bolsonaro, que tem defendido o uso amplo da substância em pacientes até como forma de prevenir a covid-19, o que não encontra respaldo entre médicos e especialistas. Segundo ele, o fato de não estar sofrendo com os sintomas mais graves da doença se deve ao uso precoce do medicamento.

Os primeiros sintomas da doença, de acordo com o relato do presidente, começaram ainda no domingo. No sábado, Bolsonaro foi a Santa Catarina sobrevoar área atingidas por um ciclone. Na ocasião,ele teve contato com autoridades locais. "Como tudo isso aconteceu. Começou domingo com uma certa indisposição e se agravou durante o dia de segunda-feira com mal-estar, cansaço, um pouco de dor muscular e a febre no final da tarde chegou a bater 38 graus (Celsius). Daí, com o médico da Presidência e com os sintomas apontando para a covid-19, fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas, aqui em Brasília, e os pulmões estavam limpos. Não tinha nado de opaco, mas diante dos sintomas a equipe médica resolveu fazer o teste", afirmou.

Na segunda-feira, Bolsonaro já havia feito um exame dos pulmões, no Hospital das Forças Armadas, e disse a apoiadores que estava "tudo limpo". Mesmo com a suspeita de estar com a doença - confirmada hoje - ele se aproximou das pessoas e tirou fotos com quem estava em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente usava máscara e disse que não podia ter contato muito próximo.

Ministros também fazem exames para coronavírus

Assessores do presidente que se reuniram com ele também fizeram exames para coronavírus. Foi o caso dos ministros Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo). Eles fizeram o teste rápido, que detecta a presença de anticorpos para o vírus no sangue, mas que só são identificáveis a partir do sétimo dia do surgimento dos sintomas da infecção.

Outros testes para covid-19

O presidente, que já chamou a doença de "gripezinha" e disse ser resistente por ter "histórico de atleta", já havia realizado três testes para detectar a covid-19. Os exames foram feitos em março, após Bolsonaro voltar de viagem oficial aos Estados Unidos, onde se encontrou com o presidente Donald Trump. Pelo menos 23 pessoas da comitiva brasileira foram diagnosticadas pela doença.

Na ocasião, Bolsonaro anunciou que os resultados foram negativo, mas se recusou a mostrar os exames. Os documentos foram divulgados depois de o Estadão entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF), para obrigar que informação fosse divulgada para a sociedade brasileira em nome do interesse público em torno da saúde do presidente.

A defesa do presidente entregou três exames. Dois deles, feitos no laboratório Sabin, estavam registrados em nome de outras pessoas, mas continham o CPF e a data de nascimento de Bolsonaro.

Um terceiro, feito pelo laboratório Fiocruz, continha apenas "Paciente 05" como identificação, sem nenhum outro dado. O presidente disse que utilizou "codinomes" para fazer os testes e os laboratórios disseram não ter como comprovar que as amostras eram mesmo de Bolsonaro.

Desta vez, segundo imagem do exame divulgado pela CNN Brasil, o presidente utilizou o próprio nome.

Até segunda-feira, 6, o Brasil registrou 1.626.071 casos e 65.556 mortes pelo novo coronavírus, de acordo com dados do consórcio composto pelo Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL.

Bolsonaro critica governadores e prefeitos

Mesmo após confirmar ter sido um dos contaminados pela doença, Bolsonaro manteve o discurso crítico a medidas tomadas por governadores e prefeitos para tentar conter a disseminação do coronavírus.

"Eu fui muito criticado pela minha posição no passado. O objetivo final do isolamento social não é dizer que você não vai contrair o vírus, é fazer com que esse vírus fosse diluído ao longo do tempo para evitar que houvesse um acúmulo em hospitais por falta de leitos de UTIs ou respiradores", disse o presidente, que por diversas vezes desrespeitou orientações de organismos de saúde ao participar de manifestações e promover aglomerações em eventos que participou.

"Todo mundo sabia que mais cedo ou mais tarde ia atingir uma parte considerável da população. Eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame não saberia do resultado, e ele acabou de dar positivo", afirmou.

Com quem Bolsonaro se reuniu

Segundo a agenda oficial, o presidente esteve com seis ministros e um secretário especial na segunda-feira, 6. Alguns assessores, como os ministros Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), também realizaram o exame e despacharam no Palácio do Planalto nesta terça-feira. Bolsonaro tinha uma audiência agendada com Ramos no Palácio do Planalto, às 15 horas.

As reuniões na segunda-feira foram com Paulo Guedes (Economia), Braga Netto (Casa Civil), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Levi Mello (Advocacia-Geral da União). A última agenda ocorreu às 16h40 com o secretário especial de Cultura, Mário Frias.

O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL- GO), também se reuniu com Bolsonaro, mas em um encontro reservado fora da agenda. O parlamentar aguardava os resultados do exame do presidente para se submeter a um teste. Major Vitor Hugo e Bolsonaro almoçaram juntos no Palácio do Planalto em um encontro fora da agenda. O parlamentar entrou na lista de cotados para o Ministério da Educação.

Encontro com o embaixador dos EUA

No sábado, 4, Bolsonaro foi à residência do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, com ministros e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República. Ele não usou máscara e se confraternizou com abraços, de acordo com imagens divulgadas pela Presidência da República. Na sexta-feira, 3 houve um almoço no Palácio da Alvorada com ministros e empresários - também com apertos de mão, abraços e sem máscara.