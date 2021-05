Bolsonaristas fazem atos presenciais de 1.º de Maio; críticos se manifestam nas redes sociais

SÃO PAULO E BRASÍLIA - Os primeiros atos do 1.º de Maio, Dia do Trabalho, reuniram críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF) por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, e manifestações em redes sociais de políticos contrários à gestão do governo federal frente à pandemia do novo coronavírus.

Na Avenida Paulista, em São Paulo, apoiadores do presidente se aglomeraram nesta manhã para o ato “Supremo é o povo”, com críticas ao STF, ao governador João Doria (PSDB) e ao fechamento do comércio e outros setores durante as fases mais restritivas da pandemia. Muitos manifestantes estavam sem máscara e o distanciamento social não foi respeitado.

Em Brasília, dezenas de manifestantes bolsonaristas se reuniram no gramado em frente ao Congresso Nacional com faixas pedindo intervenção militar. O público presente grita “Bolsonaro, eu autorizo”, em referência a uma fala do presidente do dia 14 de abril, em que disse que esperava “um sinal do povo” para agir.

Entre os grupos de extrema direita, a fala do presidente foi interpretada como um pedido de autorização para endurecer a relação com os demais Poderes. Em vídeo publicado hoje pelo canal “Cafezinho com Pimenta” no Youtube, os manifestantes na Esplanada carregam faixas com as frases: “Intervenção militar com Bolsonaro no poder” e “Presidente Bolsonaro acione as Forças Armadas (FFAA)”.

Mais cedo, o presidente Bolsonaro aproveitou o tradicional discurso de abertura da feira ExpoZebu 2021 para criticar de forma velada partidos de esquerda e centrais sindicais. "Em anos anteriores, no dia 1.º de maio, o que mais víamos no Brasil eram camisas e bandeiras vermelhas, como se fôssemos um país socialista. Hoje temos prazer e satisfação de vermos bandeiras verde e amarelas, com homens e mulheres que trabalham de verdade e sabem que o bem maior que podemos ter na nossa pátria é a liberdade", afirmou.

Redes sociais

Ainda pela manhã, políticos críticos ao governo registraram as suas mensagens aos trabalhadores por meio de postagens em redes sociais.

João Doria, governador de São Paulo, afirmou que o dia não é de “celebração”, mas “de solidariedade”. “Me solidarizo com os quase 15 milhões de brasileiros que estão desempregados”, escreveu o político no Twitter. Doria havia chegado a gravar um vídeo para um ato virtual organizado por centrais sindicais, mas o conteúdo foi vetado pela organização do evento.

No Dia do Trabalho, me solidarizo com os quase 15 milhões de brasileiros que estão desempregados. Hoje não é um dia de celebração, sim de solidariedade. Mas sempre há esperança. Esperança na vacina. Esperança que tudo isso vai passar. Vamos renovar nossa fé em dias melhores. — João Doria (@jdoriajr) May 1, 2021

Guilherme Boulos, que concorreu à Prefeitura de São Paulo nas últimas eleições pelo PSOL, publicou um vídeo em que voltou a defender o impeachment de Jair Bolsonaro, além de listar críticas à gestão do governo federal durante a pandemia do novo coronavírus.

Viva o Primeiro de Maio! pic.twitter.com/w6eQBIbVx9 — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) May 1, 2021

Boulos é um dos políticos que foram confirmados no ato virtual de 1.º de Maio das centrais sindicais. A expectativa é que o evento reúna pela primeira vez antigos adversários políticos no mesmo palanque virtual.

Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), parabenizou os trabalhadores também por meio de um tuíte. “Hoje é dia de quem dorme tarde, acorda cedo, de quem faz e bota o Brasil pra frente”, diz a mensagem. / MATHEUS LARA, EDUARDO RODRIGUES E BRENDA ZACHARIAS